Cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi không thay thế giấy khai sinh

Đây là một trong những điểm đáng chú tại dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi. Theo đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), việc bổ sung quy định cấp thẻ CCCD cho người dưới 14 tuổi là không bắt buộc và thực hiện theo nhu cầu của công dân là bảo đảm tính khả thi. Bởi vì hiện nay đã có sự thay đổi về công nghệ thu nhận sinh trắc học của con người, như đối với vân tay sử dụng bộ thu nhận vân tay điện tử thay thế cho sử dụng mực lăn tay, chỉ bản nên có thể thực hiện thu nhận được vân tay của người từ đủ 5 tuổi trở lên vẫn bảo đảm yêu cầu về đối sánh dữ liệu sinh trắc học và yêu cầu quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, việc cấp thẻ CCCD cho công dân dưới 14 tuổi cũng phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh (hiện nay vẫn đang thực hiện cấp hộ chiếu, thị thực cho trẻ em mới khai sinh, có chụp ảnh khuôn mặt) và các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời, phù hợp với pháp luật của nhiều nước trên thế giới quy định về việc cấp thẻ căn cước cho cả công dân dưới 14 tuổi như: Algeria, Argentina, Bỉ, Bhutan, Brunei, Chile, Colombia, Síp, Equatorial Guinea, Đức, Guatemala, Kuwait, Malaysia, Monaco, Bồ Đào Nha, Rwanda, Syria, Thái Lan… điều này góp phần giảm thiểu giấy tờ, thủ tục hành chính, phát huy được giá trị của việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD và tiện ích của thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử; nhất là trong việc xác thực thông tin cá nhân…

Cũng theo đại diện C06, thẻ CCCD còn có thể được tích hợp thêm rất nhiều thông tin khác theo nhu cầu của công dân sẽ mang lại nhiều tiện ích trong việc đi lại (như đi máy bay, tàu hỏa…), học tập, khám chữa bệnh (không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiêm chủng…) và thực hiện các giao dịch khác trong đời sống hàng ngày.

Theo dự thảo, với công dân dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ CCCD đồng thời khi đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD. Công dân từ đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa công dân đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học như người từ đủ 14 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, xin ý kiến, C06 còn nhận được các ý kiến cho rằng, việc cấp thẻ CCCD cho người dưới 14 tuổi có thực sự cần thiết khi đối tượng này đã có giấy khai sinh, có hộ chiếu, có cha mẹ, người giám hộ đại diện để giao dịch? Lãnh đạo C06 cho rằng, việc cấp hay không cấp là không bắt buộc và do nhu cầu của công dân.

Cũng có những băn khoăn cho rằng, trong thẻ CCCD tích hợp nhiều thông tin công dân, cần có quy định để bảo đảm bí mật cá nhân. Lãnh đạo C06 cho rằng, thông tin của công dân có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và lưu trữ trong thẻ CCCD là thông tin cần bảo vệ. Trong triển khai thực tế, Bộ Công an luôn có các thiết bị chuyên dụng để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong khai thác dữ liệu từ thẻ CCCD có gắn chip. Việc khai thác thông tin trong thẻ CCCD được bảo đảm đủ các điều kiện kỹ thuật, như chỉ có cơ quan, tổ chức được phép khai thác thông tin và phải sử dụng thiết bị chuyên dụng do Bộ Công an kiểm tra, đánh giá, bảo đảm về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo mật mới có thể khai thác được thông tin tích hợp trong thẻ căn cước công dân.

Bên cạnh đó, việc khai thác thông tin trong thẻ CCCD sẽ được phân cấp, phân quyền cụ thể, bảo đảm đối tượng khai thác chỉ được phép khai thác khi thực hiện trong chức năng, nhiệm vụ được giao.