Cấp cứu bệnh nhi bị hóc kẹo bằng phương pháp Heimlich

Ba con bé N. cảm ơn bác sĩ Trung tâm tiêm chủng Long Châu đã cấp cứu cho bé

Trước đó, ngày 11-10, khi trên đường tan học, bé N. đi cùng với gia đình và vô tình bị hóc kẹo.

Đúng lúc đi ngang qua Trung tâm tiêm chủng Long Châu (441 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP Đà Nẵng), ba mẹ đã bế bé vào trung tâm cấp cứu trong tình trạng hô hấp kém, khó thở.

Bác sĩ An tại hệ thống đã ngay lập tức làm nghiệm pháp Heimlich để cấp cứu cho bé. Đây là phương pháp được sử dụng khi tắc nghẽn đường thở nặng và đe dọa tính mạng do dị vật hoặc do thức ăn.

Sau quá trình cấp cứu, vật thể đã được đưa ra ngoài và bé đã hô hấp bình thường trở lại.

Trước đó, FPT Long Châu vinh dự được Sở Y tế TPHCM tuyên dương đã cấp cứu thành công cho một phụ nữ bị sốc phản vệ ngay tại nhà thuốc trên đường 3 tháng 2, quận 10.

Đến thời điểm hiện tại, FPT Long Châu là chuỗi nhà thuốc đầu tiên và duy nhất có mặt ở 63 tỉnh thành và các quận huyện toàn quốc với gần 2.000 nhà thuốc và 123 trung tâm tiêm chủng, đáp ứng tính tiện lợi cho khách hàng.

Long Châu mong muốn người dân dù ở bất cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận thuốc và dịch vụ chăm sóc y tế tiên tiến ở gần nhà nhất, thuận tiện nhất.

MỸ HUYỀN