Cấp định danh điện tử mức 2, CCCD cho hơn 1.000 trường hợp ở các cơ sở cai nghiện

Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị thu thập thông tin dân cư, cấp định danh cá nhân, căn cước công dân (CCCD), tài khoản định danh điện tử mức 2 với 1.034 công dân tại 4 Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Đức, Phú Nghĩa và Phú Văn do Sở LĐTB-XH TPHCM quản lý đóng ở tỉnh Bình Phước.

Ngày 20-1, Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp cùng Sở LĐTB-XH TPHCM; Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an; Công an và Sở LĐTB-XH cùng các đơn vị chức năng tỉnh Bình Phước tổ chức thu thập thông tin dân cư, cấp định danh cá nhân, CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức 2 với hơn 1.000 trường hợp đang điều trị tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 18-1 đến nay.



Công an lăn tay, chụp ảnh để làm CCCD cho các học viên

Cụ thể, đoàn công tác đã tiến hành thu thập thông tin dân cư, cấp định danh cá nhân, CCCD và tài khoản định danh điện tử mức 2 với 1.034 công dân tại 4 Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Đức, Phú Nghĩa và Phú Văn do Sở LĐTB-XH TPHCM quản lý đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; đồng thời, bàn giao 171 thẻ CCCD cho Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn để chuyển đến các học viên sau khi hoàn thành quá trình điều trị, tái hòa nhập cộng đồng.

Công an bàn giao CCCD cho học viên sau khi hoàn thành quá trình điều trị, tái hòa nhập cộng đồng

Công an TPHCM cho biết, hoạt động thiết thực này khẳng định sự nhân văn, nghĩa tình của lãnh đạo TPHCM, Bộ Công an; cũng như tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử mức 2, các giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của công dân...

CHÍ THẠCH