Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Ngày 1-7, theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (A08), việc cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian, giấy tờ và tiếp xúc trực tiếp, đồng thời đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 còn tạo điều kiện cho người nước ngoài sử dụng nhiều tiện ích số tại Việt Nam như: xác thực thông tin trong giao dịch ngân hàng, đăng ký thuê nhà, sử dụng dịch vụ công cộng, lưu trữ thẻ cư trú điện tử và các loại giấy tờ hợp pháp trên ứng dụng VNeID.

Cũng theo đại diện A08, đối với cơ quan quản lý, việc thiết lập hồ sơ số thống nhất và xuyên suốt đối với từng cá nhân là người nước ngoài góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xác minh, xác thực, quản lý cư trú, phòng ngừa và xử lý vi phạm nếu có. Chính sách này không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý mà quan trọng hơn là nhằm mang lại trải nghiệm hành chính thuận lợi, an toàn và thân thiện cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam do Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an chủ trì thực hiện. Dữ liệu phục vụ cấp tài khoản bao gồm thông tin nhân thân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú, ảnh chân dung, thông tin sinh trắc học.

Người nước ngoài trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an để thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục: Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. Cơ quan có thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Không quá 7 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.