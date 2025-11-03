Sáng 3-11, đơn vị thi công tiếp tục triển khai hàn các mối nối thép, cố định dầm và mặt cầu, hoàn thiện lan can để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại trên cầu Cây Sung, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi.

Clip: Cầu tạm Cây Sung cơ bản hoàn thành, tiếp tục gia cố đảm bảo an toàn vào sáng 3-11.

﻿Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Trước đó, vào tối 2-11, sau khi hoàn thành công đoạn thả dầm chính, các lực lượng khẩn trương làm việc xuyên đêm để lắp ghép, gia cố các tấm ván thép mặt cầu. Đến sáng nay, công tác hàn nối, hoàn thiện lan can và gia cường mố cầu đang được gấp rút thực hiện, phấn đấu sớm thông tuyến tạm cho người dân qua lại.

Sáng 3-11, đơn vị thi công đang hàn các mối nối thép, cố định dầm và mặt cầu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cầu Cây Sung trên tuyến đường ĐH.05 (thuộc thôn Phước An, xã Bình Minh) bị sập vào rạng sáng 2-11, khiến 316 hộ dân với hơn 1.280 nhân khẩu bị chia cắt. Đây là cây cầu duy nhất nối ba xóm Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long.

Bà Nguyễn Thị Tú, người dân thôn Phước An, cho biết: “Cầu này đã có từ hơn 25 năm, là tuyến huyết mạch để con em đi học, bà con buôn bán. Khi cầu sập, ai cũng lo lắng. Giờ thấy cầu tạm sắp hoàn thành, tôi mừng lắm!”.

Cầu thép thay cho cầu Cây Sung cũ bị sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, cử lực lượng túc trực tại hai đầu cầu để hướng dẫn, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. “Chúng tôi đã kiến nghị cấp trên sớm bố trí kinh phí xây dựng lại cầu Cây Sung kiên cố trong năm tới”, ông Phạm Quang Sự nói.

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cố định các mối cầu để xe máy và xe ô tô có thể qua lại. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngay sau sự cố, các ngành chức năng đã tiếp cận hiện trường để khảo sát, hỗ trợ kỹ thuật. Khu vực xảy ra sập cầu nằm xa trung tâm, đường hẹp, địa hình phức tạp khiến việc vận chuyển vật tư khó khăn. Tuy nhiên, đến chiều 2-11, toàn bộ cừ Larsen, dầm thép khổ lớn cùng máy phát điện 400KVA đã được đưa tới hiện trường, phục vụ cho công tác cắt, hàn và dựng cầu tạm.

NGUYỄN TRANG