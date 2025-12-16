Khoa học công nghệ

Đưa trí tuệ nhân tạo vào tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Tại chương trình, các đại biểu và học viên được tiếp cận tổng quan vai trò của khoa học công nghệ và AI trong đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Chiều 16-12, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Báo Công lý phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông TPHCM tổ chức tập huấn “Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng tài liệu và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông”, với trọng tâm là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chuyên gia AI Từ Hải Sơn, sáng lập cộng đồng AI Trainer Việt Nam chia sẻ tại chương trình. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Nội dung tập huấn chú trọng tính thực tiễn, giúp học viên trực tiếp ứng dụng AI vào biên soạn tài liệu, thiết kế infographic, xây dựng video truyền thông, mô phỏng các tình huống giao thông và phân tích dữ liệu tai nạn phục vụ công tác tuyên truyền.

Ban tổ chức giới thiệu hệ thống thi trực tuyến ứng dụng công nghệ AI - mô hình đã được triển khai hiệu quả trong các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thời gian qua, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng tính tương tác với người tham gia.

Sáng cùng ngày, các đơn vị đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định”, nhằm hướng dẫn phương pháp xây dựng các chương trình truyền thông pháp luật sinh động, dễ tiếp cận cộng đồng.

Trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, việc ứng dụng khoa học công nghệ và AI được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp người dân hiểu đúng pháp luật và tự giác chấp hành khi tham gia giao thông.

