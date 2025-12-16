Xã hội

Giao thông

Nhiều địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

SGGPO

UBND tỉnh Cà Mau phát động thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

Ngày 16-12, ông Tăng Vũ Em, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau cho biết, đến nay, địa phương đã bồi thường, hỗ trợ cho 1.644 hộ và 5 tổ chức với tổng số tiền trên 1.547 tỷ đồng bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi.

100% mặt bằng địa bàn xã Đất Mũi đã bàn giao

Hiện đã bàn giao mặt bằng được 679/713 ha, đạt tỷ lệ 95% mặt bằng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Các xã gồm: Hồ Thị Kỷ, Khánh Bình, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới và Đất Mũi đã bàn giao mặt bằng 100%, còn xã Lương Thế Trân bàn giao mặt bằng gần 98% và xã Khánh An bàn giao mặt bằng 76% (tính đến ngày 15-12).

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau phát động thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai. Theo đó, đến ngày 15-12, bàn giao 100% mặt bằng để thực hiện dự án.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 92km, điểm đầu nối tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh và điểm đầu tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ, vốn gần 59.000 tỷ đồng, dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

TẤN THÁI

