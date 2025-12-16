TPHCM: Điều chỉnh giao thông qua hầm sông Sài Gòn

Xã hội

Phòng PC08 thông báo tạm cấm tất cả phương tiện lưu thông qua hầm sông Sài Gòn từ 23 giờ ngày 19 đến 4 giờ ngày 20-12, để phục vụ vận hành hệ thống chữa cháy tự động

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian vận hành hệ thống chữa cháy tự động tại hầm sông Sài Gòn, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua khu vực này. Theo đó, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua hầm sông Sài Gòn từ 23 giờ ngày 19 đến 4 giờ ngày 20-12.

hầm sg 2.jpg
Hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: PC08

Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

Hướng lưu thông vào khu vực trung tâm TPHCM: theo lộ trình đường Mai Chí Thọ – đường Tố Hữu – đường R12 – cầu Ba Son – đường Lê Duẩn – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Võ Văn Kiệt.

hầm sông SG.jpg
Hướng lưu thông vào khu vực trung tâm TPHCM

Hướng từ trung tâm TPHCM về khu đô thị mới Thủ Thiêm: Đường Võ Văn Kiệt – đường song hành Võ Văn Kiệt – đường Võ Văn Kiệt – đường Tôn Đức Thắng – Cầu Ba Son – đường R12 – đường Tố Hữu – đường Mai Chí Thọ.

hầm 1.png
Hướng lưu thông từ khu vực trung tâm TPHCM về khu đô thị mới Thủ Thiêm

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ thông tin về việc cấm lưu thông qua hầm sông Sài Gòn trong khung thời gian nêu trên trên các bảng thông tin giao thông điện tử tại tuyến đường Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ.

Phòng CSGT sẽ tăng cường lực lượng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm việc đi lại của người dân được an toàn, thông suốt; đồng thời chủ động triển khai các phương án xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của người dân.

