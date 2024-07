Cầu vàng miếng tại Việt Nam tăng cao nhất trong vòng 10 năm

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, tổng nhu cầu vàng miếng và vàng xu ở Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 đạt 26 tấn, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, nhu cầu về vàng trang sức lại giảm do giá vàng tăng cao kỷ lục.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa có báo cáo về xu hướng nhu cầu vàng trong quý 2-2024. Theo đó, tổng nhu cầu vàng toàn cầu tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.258 tấn.

Riêng tại Việt Nam, nhu cầu vàng miếng và vàng xu trong quý 2-2024 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, lên 12 tấn. Lũy kế tổng nhu cầu vàng miếng và vàng xu trong nửa đầu năm 2024 tại Việt Nam đạt 26 tấn, mức cao nhất kể từ năm 2014. Nguyên nhân là các nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng miếng và vàng xu như kênh tích trữ an toàn nhằm đối phó với sự gia tăng của lạm phát, đồng nội tệ mất giá, hiệu suất đầu tư từ thị trường cổ phiếu và bất động sản trong nước kém hiệu quả.

Trong khi đó, giá vàng cao kỷ lục đã khiến nhu cầu vàng trang sức toàn cầu trong quý 2-2024 giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhu cầu vàng trang sức tại Việt Nam trong quý 2-2024 giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn 3 tấn. Sự sụt giảm này chủ yếu do giá vàng chi phối, mặc dù tăng trưởng GDP chậm lại cũng tác động đến tâm lý người mua. Nhu cầu vàng trang sức ở Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 giảm xuống chỉ còn hơn 7 tấn, mức thấp nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2020.

NHUNG NGUYỄN