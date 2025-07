CEO IPPG ký kết hợp tác chiến lược với UN Women

Chương trình Hội thảo “AI và an toàn thông tin trong kỷ nguyên số” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp Quỹ châu Á, Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Đà Nẵng tổ chức; có sự đồng hành của Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, IPPG đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Việt Nam.

Với sự kiện này, IPPG trở thành một trong hai doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với UN Women, khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền kinh tế cho phụ nữ và thực hành phát triển bền vững tại khu vực tư nhân.

Tham gia phiên thảo luận, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG cho hay: “Chúng tôi tin rằng trong kỷ nguyên số, AI không chỉ là công cụ, mà là nền tảng chiến lược quan trọng, sẽ định hình cách chúng ta tư duy, vận hành và tạo giá trị trong tương lai. Tại IPPG, chúng tôi không chỉ xem AI là yếu tố chuyển đổi, mà còn là một bước tiến tất yếu. Chính vì thế, chúng tôi cam kết ứng dụng AI một cách có trách nhiệm nhằm tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và doanh nghiệp”.

Bà Thủy Tiên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn thông tin trong tiến trình chuyển đổi số: “AI chỉ thực sự hiệu quả khi đi cùng với các giải pháp bảo mật toàn diện. IPPG đã chủ động xây dựng hệ thống an ninh ngay từ trong thiết kế, với ba lớp bảo vệ cốt lõi: quản trị dữ liệu và AI có trách nhiệm, hạ tầng bảo mật đa tầng, phát triển văn hóa an toàn thông tin trong toàn bộ tập đoàn”.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa IPPG và UN Women được kỳ vọng thúc đẩy mô hình doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm, trong đó vai trò của phụ nữ được đề cao.

Bên cạnh lễ ký kết, hội thảo “AI và An toàn thông tin trong kỷ nguyên số” cũng mang đến nhiều nội dung chuyên sâu về xu hướng công nghệ, ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong quản trị doanh nghiệp, các giải pháp bảo mật giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn thông tin…

