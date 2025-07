Đà Nẵng khởi động Fab-Lab: Đặt nền móng công nghệ đóng gói tiên tiến “Make in Vietnam”

Theo đó, dự án Fab-Lab là mô hình tiên phong tại Việt Nam, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển công nghệ lõi, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 30-10-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án được đầu tư với tổng vốn 1.800 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 2.288m², tổng diện tích sàn sử dụng hơn 5.700m². Dự kiến đưa vào vận hành vào quý 4-2026. Sau khi hoàn thành, dự kiến công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của đóng gói – kiểm thử như một mắt xích chiến lược, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Dự án là mô hình phối hợp linh hoạt giữa Nhà nước và doanh nghiệp, với phòng Lab là trung tâm thử nghiệm đổi mới sáng tạo, đặt nền móng đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ. Bộ KH-CN cam kết đồng hành cùng Đà Nẵng trong xây dựng cơ chế hỗ trợ hạ tầng nghiên cứu – thử nghiệm, kết nối các chương trình quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực đóng gói, thiết kế, kiểm thử vi mạch.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu trong nhiệm kỳ 2025–2030. VSAP Lab được kỳ vọng trở thành mô hình "lab-fab" kiểu mẫu – tích hợp nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và đào tạo – phục vụ đóng gói vi mạch tiên tiến cho chip AI, cảm biến, y sinh và thiết bị giao tiếp tốc độ cao. VSAP Lab sẽ là hạt nhân hình thành cụm đổi mới sáng tạo ngành bán dẫn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước và kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” thu hút chất xám, là cái nôi của công nghệ đóng gói tiên tiến “Make in Vietnam”.

Ngay sau buổi lễ, Đoàn công tác Bộ KH-CN đã đến gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2; thăm lớp đào tạo thiết kế vi mạch VLSI – Physical Design tại tầng 4, tòa nhà ICT1, Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2.

Lớp học đào tạo thiết kế vi mạch VLSI – Physical Design do Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) phối hợp với Công ty TNHH Synopsys Việt Nam, Tập đoàn Sovico và Tổ chức chuyên gia công nghệ TreSemi (Hoa Kỳ) tổ chức. Lớp học do ông Phil Hoàng, Quản lý Kỹ thuật cao cấp, Công ty Skyworks Solutions, Inc trực tiếp giảng dạy, với sự tham gia của 38 học viên là giảng viên và sinh viên năm cuối chuyên ngành vi mạch bán dẫn... Chương trình bắt đầu từ tháng 4 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2025.