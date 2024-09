Cha chồng mang súng AK dọa bắn con dâu

Ngày 10-9, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý một đối tượng có hành vi tàng trữ 3 khẩu súng quân dụng.