Tóm gọn 2 đối tượng đem súng AK và K59 đầy đạn mang đi bán

Ngày 23-1, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vân Hồ, Sơn La đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Hồ và Mộc Châu đã bắt giữ được 2 đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời bảo đảm an toàn về lực lượng, phương tiện trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai đối tượng Sồng A Thống và Tráng A Páo bị bắt với số vũ khí bị thu giữ

Theo đó vào chiều tối 22-1, tại bản Lóng Luông (ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ), lực lượng chức năng Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu bắt quả tang 2 đối tượng Sồng A Thống (sinh năm 1997) và Tráng A Páo (sinh năm 1980) có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng AK bên trong có 27 viên đạn, 1 khẩu súng K59 bên trong có 8 viên đạn. 2 đối tượng trên khai nhận đang trên đường mang số vũ khí quân dụng trên đi bán thì bị công an bắt giữ.

MINH KHANG