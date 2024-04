Cha đẻ tuyệt phẩm “A tale of two sisters” hé lộ chuyện làm phim kinh dị

Trong buổi chiếu “A tale of two sisters” diễn ra chiều 9-4 tại Nhà hát TPHCM, sự kiện thuộc khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM (HIFF) 2024, khán giả cũng đã có cơ hội giao lưu và lắng nghe những chia sẻ thú vị đến từ đạo diễn Kim Jee-woon.

Tham dự sự kiện còn có ông Kim Dong-ho, nhà cựu sáng lập và điều hành LHP Quốc tế Busan, Chủ tịch danh dự của HIFF; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành HIFF; diễn viên Liên Bỉnh Phát cùng nhiều khán giả Việt Nam và quốc tế.

Đạo diễn Kim Jee-woon được biết đến là một nhà biên kịch, đạo diễn tài năng với nhiều tác phẩm nổi tiếng, độc đáo và tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng điện ảnh. Bén duyên với con đường nghệ thuật với vai trò là diễn viên, đạo diễn sân khấu, ông đã từng bước chứng tỏ năng lực, sự sáng tạo và tâm huyết của mình qua mỗi tác phẩm điện ảnh, dù là mảng phim nghệ thuật hay phim thương mại.

Đông đảo khán giả đến xem và giao lưu cùng đạo diễn Kim Jee-woon.Ảnh: THANH TRÚC

Trong đó, phải kể đến bom tấn tâm lý kinh dị A tale of two sisters (tựa tiếng Việt: Câu chuyện hai chị em, ra mắt năm 2003), The good, the bad, the weird (tựa tiếng Việt: Thiện, ác, quái - 2008). Gần đây nhất, ông có bộ phim Cobweb (tựa tiếng Việt: Cú máy ăn tiền) chiếu tại các rạp Việt Nam vào năm 2023, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

A tale of two sisters là bộ phim có chất liệu từ câu chuyện dân gian của Hàn Quốc vào thời Joseon mang tên Janghwa Hongryeon (tạm dịch: Hoa hồng và hoa sen). Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của hai chị em Su-mi và Su-yeon khi trở về ngôi nhà của mình và đã gặp phải sự ghẻ lạnh của người mẹ kế và nhiều “vị khách” không mời đã mang đến nỗi sợ cho họ.

Từ đó, một bí mật kinh hoàng đã được tiết lộ qua những chi tiết ở phần cuối phim và tạo cú “plot twist” ấn tượng cho người xem.

A tale of two sisters được coi là tuyệt phẩm kinh dị.Ảnh: NETFLIX

Chia sẻ về nguồn cảm hứng cho tác phẩm kinh dị này, đạo diễn Kim Jee-woon bộc bạch, khi được tiếp cận một cuốn tiểu thuyết dân gian hay như vậy, ông đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều để làm sao chuyển thể nội dung ấy thành một bộ phim kinh dị đặc sắc, mới mẻ.

Đạo diễn Kim Jee-woon chia sẻ cảm hứng khi thực hiện các phim kinh dị. Ảnh: THANH TRÚC

“Từ nguồn cảm hứng đó, tôi nảy ra các ý tưởng và có những hình ảnh về câu chuyện trong phim. Do đó, tôi kết nối chúng lại và sáng tạo, làm nên nội dung của tác phẩm”, ông nói thêm.

Bên cạnh đó, đạo diễn Kim Jee-woon cho biết, thể loại kinh dị luôn gắn với nỗi sợ nhưng ông mong muốn phim của mình sẽ chứa đựng những hình ảnh đẹp và buồn.

“Hai yếu tố chính tôi muốn chia sẻ để làm nên bộ phim này đó là lựa chọn những hình ảnh mang tính nghệ thuật, mỹ thuật và đưa những câu chuyện buồn vào trong phim”, ông chia sẻ.

Các khán giả đặt câu hỏi với đạo diễn Kim Jee-woon tại sự kiện. Ảnh: THANH TRÚC

Ông Kim Dong-ho (trái) - Chủ tịch danh dự HIFF tham dự buổi chiếu và giao lưu. Ảnh: THANH TRÚC

Bên cạnh đó, đạo diễn nói thêm, hình ảnh mỹ thuật, màu sắc rất được chú trọng trong tác phẩm này. Kết hợp điều đó với việc khai thác khía cạnh tâm lý, nội tâm phức tạp của nhân vật, đặc biệt là nỗi sợ, lo âu.

“Để một bộ phim kinh dị đọng lại trong tâm trí người xem và lưu lại ấn tượng sâu đậm, các yếu tố về hình ảnh vô cùng quan trọng. Chúng tôi khai thác triệt để những điều đó với hy vọng tạo ra không gian cho khán giả tự tưởng tượng, chiêm nghiệm thông điệp từ tác phẩm”, đạo diễn Kim Jee-woon bày tỏ.

THANH TRÚC