Chăm lo và phát huy tốt hơn nữa vai trò của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số

Chiều 26-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, lịch sử cách mạng Việt Nam luôn khắc ghi những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy hy sinh của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngay từ những ngày đầu thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - trong 34 chiến sĩ đầu tiên đã có tới 29 chiến sĩ là người dân tộc thiểu số.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, rất nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; những tấm gương như Vừ A Dính, Nông Văn Dền, Kpă Klơng… mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại, ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý bất biến về đại đoàn kết dân tộc. Trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946, Bác căn dặn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán… đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt… Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng luôn nhất quán xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đất nước.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân tộc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không ngừng được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững; niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ngày càng bền chặt.

Đặc biệt, sự nghiệp GD-ĐT vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước phát triển quan trọng. Hệ thống trường lớp, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố; các chính sách miễn, giảm học phí, học bổng, cử tuyển, tín dụng học sinh - sinh viên được triển khai ngày càng hiệu quả. Một lớp trí thức trẻ người dân tộc thiểu số đang từng bước hình thành, khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị, trong quản lý nhà nước, KH-CN và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Để tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tốt hơn nữa vai trò của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác dân tộc; chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài đối với các em đã được tuyên dương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc rất ít người.

Bộ GD-ĐT phải tiếp tục coi phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đầu tư hệ thống trường nội trú, bán trú; chăm lo đội ngũ giáo viên; chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên xuất sắc; trước mắt, nghiên cứu lựa chọn, cấp học bổng đào tạo ở nước ngoài cho một số cháu được tuyên dương.

Các bộ, ngành, địa phương, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên dân tộc thiểu số học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, cống hiến và trưởng thành; gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ biên giới, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các cháu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập, không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỷ luật và tư duy đổi mới, sáng tạo; sống có lý tưởng, có hoài bão, có trách nhiệm với gia đình, quê hương, cộng đồng và đất nước.

Đồng thời luôn tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc mình; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, phong tục tốt đẹp; không tự ti, không mặc cảm, dám mơ ước lớn, dám đi xa nhưng luôn hướng về quê hương, đất nước. Trở thành hạt nhân đoàn kết trong gia đình, cộng đồng và giữa các dân tộc; mang tri thức, kinh nghiệm, khát vọng cống hiến của mình để góp phần xây dựng bản làng, quê hương ngày càng giàu đẹp.

TRẦN BÌNH