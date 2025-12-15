Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân

Chiều 15-12, tại xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri các xã: Kiến Xương, Quang Lịch, Lê Lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên thông báo về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các cử tri đã kiến nghị một số nội dung về giáo dục đào tạo; ảnh hưởng của thiên tai (mưa lũ, sạt lở đất, nước biển dâng…) xảy ra ở cả ba miền, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân; tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo, hàng không nguồn gốc, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn lưu hành phổ biến trên thị trường…

Đặc biệt, cử tri kiến nghị cần tiếp tục xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để mọi cán bộ, công chức, viên chức không dám, không muốn, không cần, không thể tham nhũng…

Các cháu thiếu nhi và nhân dân tỉnh Hưng Yên chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, trong hơn nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội XV, đồng chí là đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Do yêu cầu công tác nên chuyển về sinh hoạt tại Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội. Có dịp về đây, đồng chí muốn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh chân thực từ cơ sở của nhân dân; coi đây là kênh thông tin quan trọng đề ra các quyết sách, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Tổng Bí thư vui mừng được biết tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tỉnh cũng đang đứng trước nhiều cơ hội mới: dư địa phát triển lớn hơn; không gian kinh tế - xã hội mở rộng; khả năng liên kết vùng, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và của từng xã cũng đặt ra cao hơn, đòi hỏi quyết tâm lớn, hành động cụ thể, hiệu quả hơn.

Về một số kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư khẳng định, quan điểm xuyên suốt của Đảng là luôn luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mọi chính sách, mọi quyết định đều phải hướng đến phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường của tỉnh Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương thì phải giải quyết ngay, đúng pháp luật; những nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, kiến nghị lên cấp trên; cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự và sự bình yên của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cấp xã; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Đối với 3 xã Kiến Xương, Quang Lịch, Lê Lợi, Tổng Bí thư đề nghị tập trung phát triển nông nghiệp xanh, giá trị cao - xây dựng kinh tế nông thôn hiện đại.

Theo Tổng Bí thư, khu vực 3 xã này có lợi thế về quỹ đất, có truyền thống sản xuất giỏi, nhân dân đoàn kết, hiếu học; giao thông ngày càng thuận lợi. Vì vậy, các xã cần đẩy mạnh, phát triển nông nghiệp sạch, xanh, sinh thái; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý; cấp mã vùng trồng và vùng nuôi; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; kết hợp nông nghiệp với dịch vụ, du lịch sinh thái, làng nghề để tăng thu nhập cho người dân…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, các xã phải tạo đột phá về hạ tầng - mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Các “điểm nghẽn” về giao thông, thủy lợi, hạ tầng số phải được ưu tiên xử lý dứt điểm. Các xã cần chủ động kết nối đồng bộ với đường tỉnh lộ, quốc lộ và các trục giao thông chiến lược của khu vực; quy hoạch khoa học hạ tầng thương mại, cụm công nghiệp nông thôn và các thiết chế văn hóa - thể thao…

Lưu ý rằng năm 2026, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian còn rất ngắn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, các cấp, ngành cần bắt tay ngay vào việc; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng 30 bộ máy tính cho 3 xã Kiến Xương, Quang Lịch, Lê Lợi. Tổng Bí thư cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1948 (thôn Quang Trung, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên), thương binh 81%.

ANH PHƯƠNG