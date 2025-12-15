Tổng Bí thư Tô Lâm: Chúng ta không thể chậm lại, bởi thế giới đang đi rất nhanh, rất xa

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 15-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trực tiếp tại điểm cầu trụ sở phường Bạch Mai và được kết nối trực tuyến tới 10 điểm cầu ở 10 phường còn lại.

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đã phản ảnh, kiến nghị nhiều vấn đề cấp thiết về chất lượng sống và phát triển bền vững của thủ đô, cũng như đất nước. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng hàng nghìn dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm gây lãng phí lớn nguồn lực xã hội, kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách để sớm đưa dự án vào sử dụng, tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cử tri Hà Nội sáng 15-12. Ảnh: VIẾT CHUNG



Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ với cử tri các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới để thực hiện được 3 mục tiêu lớn của đất nước mà nhân dân đang mong chờ.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, vấn đề quan trọng hàng đầu là giữ vững ổn định, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ cho đất nước hòa bình, yên ổn. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong mọi thời kỳ, để Tổ quốc được trường tồn, phát triển bền vững.

Thứ hai là công cuộc xây dựng, phát triển đất nước để sánh vai cùng các nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chậm lại, bởi thế giới đang đi rất nhanh, rất xa. Việt Nam phải tiến bước cùng thời đại, cùng thế giới, chủ động hội nhập và đóng góp vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh của nhân loại. Chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để làm được điều đó”.

Thứ ba là vấn đề tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Đất nước có hòa bình, ổn định; kinh tế, văn hóa, xã hội có phát triển thì mục tiêu cuối cùng vẫn là vì nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sức khỏe của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, 3 nhiệm vụ này phải được thực hiện đồng thời; đòi hỏi phải suy nghĩ, trăn trở xem mỗi cá nhân, mỗi tổ chức có thể đóng góp gì để thực hiện cho được các mục tiêu ấy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thông tin đến cử tri về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo và nhận được sự quan tâm, đóng góp rất trách nhiệm của nhân dân cả nước. Việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đã được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Chỉ trong khoảng 1 tháng đã có hơn 13 triệu lượt ý kiến của trên 5 triệu cử tri cả nước tham gia đóng góp - một con số chưa từng có. Nhiều ý kiến rất sắc sảo, trách nhiệm, tâm huyết, thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng...

Cùng với đó, các tiểu ban, cơ quan liên quan làm việc thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị. Dự kiến trong thời gian tới, Trung ương sẽ xem xét, thông qua lần cuối các dự thảo văn kiện để trình đại hội. Thời gian tới đại hội không còn nhiều, vì vậy, các công việc đang được khẩn trương hoàn tất.

Tổng Bí thư rất trân trọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân cả nước, coi đó là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ lớn trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về kết quả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cũng như kết quả kỳ họp thứ 10, Tổng Bí thư nhấn mạnh, vừa qua Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lập pháp rất lớn, có thể nói là nhiều nhất trong lịch sử. Đặc biệt, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và được thông qua với sự nhất trí 100% đại biểu Quốc hội. Đây là sự đồng thuận rất cao, bởi Hiến pháp là văn bản pháp luật có hiệu lực cao nhất, định hướng cho toàn bộ hệ thống pháp luật.

“Thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục tổng kết Cương lĩnh; tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, 20 năm Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011. Trên cơ sở đó, sẽ đánh giá toàn diện để xem xét việc sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản hay không, và dự kiến sẽ giao nhiệm vụ này cho Quốc hội khóa XVI”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng dành thời gian giải đáp, chia sẻ với nội dung được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm liên quan đến vấn đề an ninh mạng, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, việc sử dụng AI để giả giọng nói, hình ảnh nhằm lừa đảo, bôi nhọ uy tín của các tổ chức, cá nhân....

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam đã ký kết, tham gia các công ước quốc tế về an ninh, an toàn mạng, thể hiện rõ trách nhiệm quốc gia của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Tội phạm mạng là loại tội phạm thuộc nhóm an ninh phi truyền thống, đòi hỏi sự chung tay của cả thế giới. Ngay cả những quốc gia lớn, có tiềm lực mạnh cũng không thể tự mình giải quyết được, mà phải hợp tác quốc tế. Bởi, tội phạm có thể ở nước này nhưng hoạt động lừa đảo lại diễn ra ở nước khác, nên việc đấu tranh là rất phức tạp.

Trên không gian mạng, thật – giả lẫn lộn, thông tin giả, tin sai sự thật vẫn còn, dù so với trước đã giảm nhiều. Do đó, ngoài quản lý của Nhà nước, chúng ta phải nâng cao “sức đề kháng” của mỗi người dân, nâng cao nhận thức, bản lĩnh và sự tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. Muốn làm được điều đó thì trình độ, hiểu biết của người dân phải được nâng lên, mà điều này cần có quá trình. Chúng ta phải tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng công dân số.

“Thời gian gần đây xuất hiện những hình thức mới, tinh vi hơn, vừa qua cũng đã phải xử lý và cảnh báo rất nhiều trường hợp, kể cả những đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật, tiếp tay cho các hành vi vi phạm”, Tổng Bí thư cho biết và khẳng định quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn những hành vi rất nguy hiểm này, gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, làm hoang mang trong nhân dân.

ANH PHƯƠNG