Chấn chỉnh tình trạng xe tải xếp hàng ra vào mỏ đá, gây mất an toàn giao thông

Ngày 17-9, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã có phản hồi về tình hình an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Trọng Tấn (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), sau phản ánh của Báo SGGP.

Hàng trăm lượt xe tải ra vào mỏ đá gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường Lê Trọng Tấn trước đó

Như Báo SGGP đưa tin, những ngày qua, có hàng trăm lượt xe tải, xe ben tải trọng lớn nườm nượp ra vào mỏ đá Phước Tường trên đường Lê Trọng Tấn (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khiến tuyến đường này ùn tắc nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều xe dàn hàng ngang, bịt kín lối đi khiến người dân phải leo lên vỉa hè, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Công an quận Cẩm Lệ, trên tuyến đường Lê Trọng Tấn (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) trước đây có một mỏ đá được Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng khai thác nhưng công ty đã ngừng hoạt động từ tháng 6-2020.

Tuy nhiên, công ty hiện còn 1 xí nghiệp vật tư vật liệu giao thông ở địa chỉ 199 Lê Trọng Tấn (phường Hòa Phát), còn số lượng đá cũ tồn đọng khoảng 3.000 – 5.000 khối. Hiện nay, do chuẩn bị bàn giao mặt bằng nên công ty rao bán với giá rẻ hơn thị trường và các đơn vị mua trực tiếp đưa xe vào tự múc tận thu.

Công an quận Cẩm Lệ tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm

Công an quận Cẩm Lệ cho biết, những ngày qua, tình trạng phương tiện gia tăng đột biến trên tuyến đường Lê Trọng Tấn là do lượng xe vào mua đá nên dẫn đến việc ùn ứ phương tiện, không đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện Công an quận đã chỉ đạo Đội CSGT-TT phối hợp với Công an phường Hòa Phát làm việc, phân công lực lượng thường xuyên túc trực phân luồng, điều tiết giao thông, không để các phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an quận yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng hướng dẫn các phương tiện ra vào trật tự, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, không để xảy ra tình trạng bụi bẩn làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, đi lại của nhân dân.

Đồng thời, khẩn trương tiến hành các hoạt động tận thu để bàn giao mặt bằng cho thành phố đúng thời gian quy định.

Thời gian tới, lực lượng chức năng duy trì tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến Lê Trọng Tấn, nhất là các hành vi vi phạm về tải trọng, tốc độ, tránh vượt và túc trực để điều hòa, phân luồng giao thông, xử lý tải trọng các xe từ trong mỏ ra.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT-TT thường xuyên phối hợp Công an phường Hòa Phát tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, đã lập biên bản 65 trường hợp vi phạm liên quan đến xe ô tô tải ben. Riêng từ 14-9-2024 đến nay, lực lượng CSGT-TT đã phát hiện, xử lý nghiêm 7 trường hợp xe ô tô tải ben vi phạm trên tuyến đường Lê Trọng Tấn.

PHẠM NGA