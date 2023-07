Chất lính trong các công trình khoa học

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tại Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3, lực lượng vũ trang Quân khu 7 có 5 công trình khoa học được hội đồng xét tặng giải thưởng lĩnh vực quốc phòng - an ninh đề xuất tham gia giải thưởng. Trong đó, công trình “Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng cấp tỉnh trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố” của đồng tác giả Bộ Tư lệnh Quân khu 7, và công trình “Đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên địa bàn TPHCM trong thời kỳ mới” của nhóm tác giả Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM được đánh giá có hàm lượng chất xám cao, là cơ sở để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 lĩnh vực quốc phòng - an ninh đánh giá cao về công trình “Đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên địa bàn TPHCM trong thời kỳ mới”. Đây là lần đầu tiên những vấn đề cơ bản về đảm bảo quốc phòng và an ninh trong mối quan hệ với phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường tại TPHCM được luận giải có hệ thống, toàn diện và sâu sắc trên nền tảng lý luận khoa học. Công trình đã dự báo những nhân tố tác động, tình huống, thách thức về quốc phòng, an ninh và đề ra hệ thống giải pháp cơ bản, toàn diện, có tính đặc thù, khả thi, nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

Về công trình “Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng cấp tỉnh trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố”, Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, đại diện nhóm tác giả, cho biết, công trình cung cấp những luận cứ khoa học cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững mạnh. Đây là cơ sở khoa học để Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức xây dựng lực lượng, phương án tác chiến phòng thủ và nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhằm xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

Cán bộ chỉ huy luôn là người đi đầu

Không chỉ trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà trên mặt trận nghiên cứu khoa học, cán bộ cấp cao, cán bộ chỉ huy đơn vị luôn là người đi đầu, gương mẫu tạo sự đoàn kết thống nhất, động lực trong công tác nguyên cứu khoa học, sáng tạo.

Chất lính được thể hiện rõ nét là sự tiên phong, đi đầu của cán bộ chỉ huy, lãnh đạo đơn vị. Công trình khoa học do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nghiên cứu với 2 cán bộ cấp tướng và 5 cán bộ cấp tá thực hiện. Công trình chung giữa Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM do nhóm tác giả là 5 cán bộ cấp tướng và 13 cán bộ cấp tá thực hiện.

Theo nhận xét của thành viên tác giả các công trình, các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy dù bận rộn với công tác quản lý, chỉ huy đơn vị nhưng vẫn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo gương mẫu đi đầu đã tạo động lực để cấp dưới nỗ lực cống hiến.

Nét đặc trưng trong các công trình nghiên cứu khoa học của lực lượng vũ trang là sự phối hợp tác chiến, đoàn kết thống nhất giữa các đơn vị. Nổi bật là sự hợp tác trong thực hiện công trình “Đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên địa bàn TPHCM trong thời kỳ mới” giữa Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM. Công trình có sự tham gia của 18 thành viên, trong đó có 5 cán bộ cấp tướng và 13 cán bộ cấp tá, của hai đơn vị. Đại tá Phạm Công Chững, thành viên nhóm nghiên cứu, thông tin, tính kỷ luật, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học và sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa hai đơn vị là sức mạnh của đội ngũ nghiên cứu khoa học của lực lượng vũ trang TPHCM, là tiền đề mang lại chất lượng cao của công trình khoa học thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh.