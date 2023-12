Châu Âu tăng cường an ninh trước thềm năm mới

Từ Paris đến Prague

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã chỉ thị cho cảnh sát và hiến binh tăng cường hiện diện tại các nhà thờ khắp nước trong dịp Giáng sinh và năm mới. Ở nước láng giềng Đức, theo CNN, Cảnh sát trưởng Cologne Michael Esser cho biết, một số địa điểm của thành phố này phải chịu sự kiểm soát an ninh.

Cảnh sát bảo vệ nhà thờ Cologne, Đức. Ảnh: EPA

Trước đó, đã có thông tin các nhóm Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch tấn công một nhà thờ vào đêm Giáng sinh hoặc năm mới. Cảnh sát ở thủ đô Vienna của Áo cũng tăng cường an ninh tại các sự kiện tập trung đông người. Ngày 24-12, nhà chức trách Áo đã bắt giữ 3 đối tượng ở nước này vì nghi ngờ liên quan đến một “mạng lưới Hồi giáo xuyên biên giới”. Văn phòng Công tố viên Vienna cho biết, các nghi phạm “đã thảo luận về kế hoạch tấn công ở Vienna, Cologne và Madrid” nhưng “không có mối đe dọa ngay lập tức về một cuộc tấn công ở Vienna”. Tại thủ đô Prague, CH Czech, người dân đang có một mùa Giáng sinh và đón năm mới trong điều kiện an ninh tăng cường, nhất là sau vụ xả súng ngày 21-12 làm 15 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn được gia tăng khắp nước ở những điểm tập trung đông người như bến tàu xe, chợ, khu dân cư và trường học. Riêng tại Prague, hàng chục đội tuần tra lưu động được triển khai nhằm ứng phó các tình huống có thể nảy sinh. Tuần trước, 4 thành viên Hamas bị nghi ngờ âm mưu tấn công khủng bố trên đất châu Âu đã bị chính phủ Đức và Hà Lan bắt giữ.



Vẫn là kiểu “sói đơn độc”

Các quan chức an ninh châu Âu đang nhận thấy nguy cơ tấn công ngày càng tăng của những người Hồi giáo cực đoan, ảnh hưởng từ cuộc chiến Israel - Hamas, với mối đe dọa lớn nhất có thể đến từ những kẻ tấn công “sói đơn độc” khó theo dõi. Một loạt nhóm chiến binh như Nhà nước Hồi giáo (IS) và al Qaeda đã kêu gọi tấn công ở phương Tây, chống lại người Do Thái.

Theo Reuters, quan chức tình báo và cảnh sát ở 5 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Đức và Pháp, cho biết đang tăng cường giám sát các chiến binh Hồi giáo. Theo một quan chức an ninh Anh, cuộc chiến ở Dải Gaza có thể trở thành nơi chiêu mộ phiến quân Hồi giáo lớn nhất kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003.

Một nguồn tin của Đức được cơ quan tình báo tóm tắt cho biết, mối đe dọa đối với dân thường đang cao nhất trong lịch sử gần đây của Đức, với những mối nguy hiểm đến từ phiến quân Hồi giáo, các nhóm cực hữu. Thương vong do các cuộc tấn công của người Hồi giáo cực đoan ở châu Âu đã tăng mạnh từ năm 2004 đến năm 2006, khi các cuộc tấn công do al Qaeda tổ chức và đạt đỉnh điểm trở lại vào năm 2015 đến năm 2018, do IS “truyền cảm hứng”.

Mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa an ninh có thể phụ thuộc vào thời gian Israel tiếp tục cuộc tấn công chống lại Hamas ở Dải Gaza. Nhiều người Hồi giáo đã tức giận trước các hoạt động quân sự của Israel, số khác cho rằng các chính phủ châu Âu lẽ ra phải làm nhiều hơn để kiềm chế Israel.

KHÁNH MINH