Cháy hầm mỏ ở Trung Quốc, 16 người thiệt mạng

Theo Tân Hoa xã, 16 người đã thiệt mạng trong vụ cháy hầm khai thác mỏ diễn ra vào ngày 24-9 ở mỏ than Tam Cước Thụ, thị trấn Bàn Châu, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Kết quả điều tra sơ bộ cho biết, hỏa hoạn xảy ra khi một băng chuyền bốc cháy. Ngọn lửa đã được dập tắt và nhiệt độ tại hiện trường cũng đã về mức bình thường.

Trong khi các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực khai thác mỏ của Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập niên gần đây, tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra trong ngành, thường là do việc thực thi lỏng lẻo các quy quy định an toàn, đặc biệt là tại những địa điểm thô sơ nhất.

Hồi tháng 2, một vụ sập hầm mỏ ở khu tự trị Nội Mông đã khiến 53 người thiệt mạng.

Thống kê vào năm ngoái cho thấy có 245 người chết trong 168 vụ tai nạn hầm mỏ.