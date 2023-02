Cháy kho than củi 200 tấn ở thành phố Quảng Ngãi

Sáng ngày 20-2, ông Đào Dương Minh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra đám cháy tại kho than củi của bà Phan Thị Vân (thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông).

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 19-2, kho than củi của bà Phan Thị Vân bất ngờ bốc cháy. Ngay khi phát hiện, người dân địa phương đã lập tức báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ và chính quyền địa phương xã Tịnh Ấn Đông.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 2 xe bồn tiếp nước cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên, do khối lượng than trữ trong kho lớn, các đám cháy sau khi khống chế vẫn còn âm ỉ, các lực lượng PCCC đã phun nước xuyên đêm để làm mát và dập tắt hoàn toàn đám cháy, di chuyển than còn lại ra bên ngoài.

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 20-2, đám cháy đã được kiểm soát. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê mức độ thiệt hại vụ cháy.

Ông Đào Dương Minh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Đông cho biết, kho của bà Phan Thị Vân chứa khoảng 200 tấn than củi, ngoài ra còn bao ni lông, các vật liệu dễ cháy, dẫn đến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.