Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM, cha và con trai 12 tuổi tử vong

Sáng 6-8, cơ quan chức năng TPHCM thông tin về vụ cháy nhà dân tại số 245 đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung.

Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: CA

Theo đó, lúc 4 giờ 14 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM nhận tin báo cháy tại căn nhà trên.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 điều động 27 cán bộ, chiến sĩ, cùng 4 xe chữa cháy chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn gồm 1 trệt, 1 lầu, tổng diện tích sử dụng khoảng 122m². Thời điểm xảy ra cháy có 3 người ở bên trong căn nhà, nhưng 1 người đã kịp thoát ra ngoài, 2 người còn lại bị mắc kẹt ở khu vực bếp.

Các cán bộ, chiến sĩ phá cửa, tiếp cận hiện trường từ mái tầng 2 để tìm các nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh: CA

Do vụ cháy xảy ra lúc gần sáng, thời gian phát hiện chậm, trong nhà lại chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa tỏa ra nhiều khói độc. Cùng với đó, tầng trên của căn nhà không có khoảng hở thoát khói, lực lượng trinh sát phải tiếp cận từ khu vực mái của tầng 2 để tìm kiếm, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Dù được lực lượng chức năng khẩn trương giải cứu, tuy nhiên do chấn thương và ngạt khói nặng, 2 nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Danh tính các nạn nhân được xác định là anh N.T.T. (sinh năm 1986, chủ nhà) và con trai là cháu N.H.T.A. (sinh năm 2014).

Đến 4 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế ngọn lửa, bảo vệ được khoảng hơn 100m² diện tích căn nhà; phần diện tích bị cháy khoảng 20m².

Cảnh sát đưa nạn nhân ra khỏi căn nhà. Ảnh: PC07

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện đang được Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ.

Để hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản, Công an TPHCM khuyến cáo người dân: Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PCCC và CNCH. Không lắp đặt lồng sắt, lưới sắt kiên cố ở ban công, lan can; trường hợp đã lắp phải bố trí ô cửa thoát hiểm chốt trong, trang bị sẵn thang dây, mặt nạ phòng độc, dụng cụ phá dỡ. Lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm, thiết bị báo rò rỉ gas; trang bị sẵn bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, chăn chiên... Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện; định kỳ kiểm tra hệ thống điện để khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ. Chủ động xây dựng phương án thoát nạn (lối thoát thứ 2, thứ 3 qua ban công, lối lên mái sang nhà lân cận). Cửa chính tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở ra ngoài, hạn chế dùng cửa cuốn, cửa trượt. Phổ biến cho các thành viên vị trí để chìa khóa, đèn pin, dụng cụ phá dỡ trong nhà. Khi xảy ra sự cố, cần bình tĩnh ngắt điện, báo động, thoát nạn và gọi ngay cho Cảnh sát PCCC theo số 114.

NGUYỄN TÂN