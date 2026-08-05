Cháy lớn tại chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt bị ảnh hưởng

Tối 5-8, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Biên Hòa, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, khiến nhiều ki-ốt tại khu vực mặt tiền chợ bị ảnh hưởng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại một góc chợ rồi nhanh chóng lan sang nhiều ki-ốt. Lực lượng bảo vệ cùng người dân tìm cách khống chế đám cháy nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy tại chợ Biên Hòa

Lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai đã điều các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Công an phường Trấn Biên cũng huy động lực lượng phong tỏa khu vực, điều tiết giao thông, phục vụ công tác chữa cháy.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 5-8, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực chữa cháy.

Các phương tiện chuyên dụng được điều đến hiện trường chữa cháy. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Hiện trường vụ cháy lúc 21 giờ 30 phút tối 5-8. Thực hiện: PHÚ NGÂN

PHÚ NGÂN