Phục chế tấm ảnh người phụ nữ tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Tối 5-8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phục dựng bức ảnh người phụ nữ được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi.

Tấm ảnh được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phục dựng thành công

Cụ thể, Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình khai quật phần mộ số 42, hàng 3, khu C, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Lâm (xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) để lấy mẫu sinh phẩm, đội lấy mẫu phát hiện một chiếc ví cũ.

Bên trong chiếc ví lưu giữ một bức ảnh chân dung người phụ nữ nhòe màu, cùng một số vật dụng cá nhân.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phục chế tấm ảnh; đồng thời, phối hợp cơ quan chuyên môn và địa phương đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân liệt sĩ.

Trước đó, ngày 28-7, quá trình lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), tổ lấy mẫu phát hiện nhiều di vật, trong đó có 2 tấm ảnh chân dung của một người đàn ông và một người phụ nữ.

2 tấm ảnh này đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi phục dựng.

2 tấm ảnh được Công an tỉnh Quảng Ngãi phục dựng

Qua 2 tấm ảnh được phục dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận nhiều thông tin quan trọng.

Theo đó, bà Kiều Thị Minh Huệ (tỉnh Lâm Đồng) cho biết 2 tấm ảnh có thể liên quan cha mình là liệt sĩ Kiều Phẩm, mà gia đình hiện chưa tìm được phần mộ. Một gia đình khác cũng cung cấp thông tin có thể phục vụ xác minh nguồn gốc 2 tấm ảnh.

NGUYỄN TRANG