Khống chế kịp thời vụ cháy kho hàng tại xã Bình Hưng

Chiều 25-7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã khống chế kịp thời vụ cháy xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng, bảo vệ hơn 700m² nhà xưởng và các công trình lân cận.

Gần 16 giờ ngày 25-7, Trung tâm chỉ huy Phòng PC07 nhận tin báo cháy xảy ra tại kho cho thuê ở địa chỉ C11/8, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, TPHCM. Cơ sở có diện tích 1.052m², hoạt động cho thuê kho, gồm 6 kho đang sử dụng và 1 kho trống.

Khói bốc lên từ đám cháy. Ảnh: THẮNG TÂN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, PC07 đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình từ nhiều hướng, tiếp cận sâu vào khu vực cháy để khống chế ngọn lửa.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: THẮNG TÂN

Theo xác định ban đầu, đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 350/1.052m², chất cháy chủ yếu là bao bì, giấy, gỗ pallet và nhựa nên lửa bùng phát mạnh, tạo cột khói lớn. Địa điểm cháy nằm trong khu dân cư nên nhiều người dân và chủ phương tiện đã khẩn trương di chuyển tài sản ra khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Đến hơn 17 giờ, đám cháy đã được cảnh sát dập tắt hoàn toàn. Ảnh: THẮNG TÂN

Đến 17 giờ 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được 702/1.052m² nhà xưởng, kịp thời ngăn lửa lan sang các công trình lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN