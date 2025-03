Chè mè đen phố Hội

Xí mà, hay chí mà phù/phủ đã trở thành món ăn đậm chất Hội An. Nó từng gắn với ký ức bao người phố Hội, với hình ảnh ông già ngồi trước nhà thờ Hội An, múc từng chén chè nhỏ xinh bên đôi quang gánh với hai chiếc nồi tỏa khói nóng hổi. Rất nhiều du khách về với Hội An, khi được dịp thưởng thức món xí mà, đã quen thuộc với hình ảnh “thương hiệu” ấy.