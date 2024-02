Check-in trên những cung đèo: Quy hoạch xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh

Sau khi đăng loạt bài “Check-in trên những cung đèo”, Báo SGGP đã nhận được ý kiến phản hồi từ các địa phương có cung đèo đi qua, cũng như ý kiến từ các chuyên gia nhằm đưa ra những phương án, gợi ý góp phần khai thác “đặc sản” đèo Việt để trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách trong nước, cũng như quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam ra thế giới.

Ông NGUYỄN HẢI QUỲNH, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch cộng đồng:

Những cung đường đèo có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách, song cũng đáng lo ngại về an toàn giao thông và an toàn trong trải nghiệm du lịch của du khách khi đến các cung đường Tây Bắc và những điểm check-in tự phát. Việc người dân tự phát tạo ra các điểm check-in không chỉ gây rủi ro cho du khách mà còn ảnh hưởng đến phong cảnh tự nhiên và môi trường xung quanh. Chính quyền cần có quy hoạch cụ thể cũng như can thiệp để kiểm soát việc phát triển các điểm check-in trên các cung đường đèo.

Đèo Hải Vân - “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nằm giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cần xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch chuyên nghiệp, để có thể vừa thu được tiền từ dịch vụ này vừa đảm bảo an toàn cho du khách và giao thông, đồng thời bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên. Cần tăng cường quảng bá và quản lý du lịch thông qua hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra cơ hội kinh doanh bền vững và tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần bảo vệ cảnh quan tự nhiên và phát triển du lịch an toàn, bền vững. Bên cạnh việc khuyến cáo, cũng cần phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc để ngăn ngừa hành vi nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.

Ông NGUYỄN NGỌC PHÚC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng:

Đèo Prenn hoàn thành với 4 làn xe (rộng gấp đôi đèo cũ) góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Để tạo điều kiện cho người dân ngắm cảnh, địa phương đã làm các điểm dừng, vọng cảnh, qua đó tạo điểm nhấn khi du khách đến tham quan Đà Lạt sẽ được ngắm cung đường đẹp với cảnh quan rừng thông dọc tuyến đường. Ngay từ khi triển khai nâng cấp đèo Prenn, tỉnh Lâm Đồng đã có chủ trương bố trí 4 điểm dừng xe và 2 sân vọng cảnh dọc tuyến đèo, nhờ đó du khách đã có thể yên tâm dừng chân, ngắm cảnh. Các điểm dừng được bố trí trải đều trên đèo, cũng có thể sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp khi có sự cố.

Bà TRIỆU THỊ TÌNH, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Giang:

Hiện một số điểm có phong cảnh đẹp đã được quy hoạch để xây dựng điểm dừng chân, ngắm cảnh, song thi thoảng vẫn có những trường hợp liều lĩnh dừng đỗ tùy tiện giữa đường khiến các phương tiện đi qua phải cua gấp và phanh lại nhường đám đông. Hiện Sở VH-TT-DL Hà Giang đã có văn bản yêu cầu rà soát, lên phương án đảm bảo an toàn, cắm các biển báo chỉ dẫn, lắp rào chắn tại một số điểm check-in nguy hiểm. Cụ thể, tháng 5-2023, sau khi nắm bắt thông tin về một điểm check-in nguy hiểm tại một ngôi nhà ở thôn Mã Pí Lèng B dưới đèo Mã Pí Lèng, chính quyền xã Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang) cũng đã tuyên truyền cho du khách không ra khu vực này chụp ảnh, đồng thời yêu cầu cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Thời gian qua nhiều lan can trụ xi măng dọc các con đường đèo dốc trong cao nguyên đá đã được dựng lên để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời nhằm cảnh báo, ngăn chặn du khách trèo ra vách đá để chụp ảnh. Địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền và khuyến cáo du khách tránh dừng xe chụp ảnh những nơi mất an toàn. Hiện nay các điểm trên các cung đường đèo như dốc Thẩm Mã, dốc 9 khoanh, hay các cung đường trên dọc tuyến Mã Pí Lèng đã đưa vào quy hoạch để định hướng xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh.

Ông TRẦN DUY HÙNG, Trưởng Phòng TN-MT huyện Bắc Bình (Bình Thuận):

Để chấm dứt tình trạng người dân lấn chiếm, xây dựng công trình không phép trên quốc lộ 28B, UBND huyện vừa thành lập tổ công tác để kiểm tra, xử lý dứt điểm, bàn giao mặt bằng để chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường này. Nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, ngắm cảnh của người dân và du khách khi lưu thông qua tuyến quốc lộ 28B, UBND huyện Bắc Bình cũng đã đề xuất với UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ GTVT đưa 4 vị trí vào quy hoạch đất sản xuất kinh doanh, sau đó tổ chức đấu giá cho thuê để xây dựng các trạm dừng chân một cách bài bản, quy củ, đảm bảo an toàn. Dự kiến trong năm 2024, các trạm dừng chân sẽ được xây dựng, qua đó chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất đai phức tạp xảy ra trên tuyến đường này, góp phần phát triển du lịch và đóng góp vào ngân sách địa phương.

