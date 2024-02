Check-in trên những cung đèo - Bài 2: Thưởng lãm cảnh đẹp nhưng phải an toàn

Những cung đèo với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng là “đặc sản” du lịch của các địa phương; nếu biết khai thác, đảm bảo an toàn, không phá vỡ cảnh quan tự nhiên thì sẽ góp phần tạo nguồn thu cho địa phương và phát triển du lịch.

Điểm check-in và điểm dừng chân tự phát ở đèo Thung Khe (Hòa Bình). Ảnh: VĨNH XUÂN

Check-in bất chấp nguy hiểm

Vào các kỳ nghỉ lễ, trên đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) xe cộ đỗ hàng dài dọc theo con đường ven núi, khách tràn xuống lòng đường, mong muốn có được những bức ảnh lưu giữ khung cảnh kỳ vĩ. Có nhiều bạn trẻ vì mải mê săn tìm những khung hình độc lạ đã bất chấp mọi cảnh báo nguy hiểm.

Là người đam mê chụp ảnh, nhiều lần đi lại cung đường này, anh Nguyễn Cường (Hà Nội) chia sẻ, trước khi có những trạm check-in tại Mã Pí Lèng, du khách đến với cao nguyên đá thường chọn những mỏm đá nhô ra phía miệng vực để làm điểm chụp ảnh “sống ảo” với mong muốn có thể thu gọn khung cảnh với nền là hẻm Tu Sản sâu thăm thẳm.

Hồi tháng 11-2023, hình ảnh nhiều du khách bất chấp nguy hiểm, tai nạn giao thông trực chờ, khi tự ý dừng, đỗ xe, dàn hàng ngang chụp ảnh tại chân đèo Mã Phục (Cao Bằng) cũng khiến dư luận lo ngại. Là một trong những con đèo đẹp nhất Cao Bằng với 7 tầng dốc, đèo Mã Phục được xếp vào di sản địa chất của Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, do UNESCO công nhận. Khung cảnh bình yên, xanh tươi khiến các đoàn du khách khi đi qua đây đều muốn dừng chân chụp ảnh. Song, tiếc là nơi này chưa quy hoạch các điểm ngắm cảnh với bến dừng đỗ an toàn nên phần lớn các xe đều tùy tiện dừng ngay ở lòng đường.

Cách Hà Nội không xa, trạm dừng nghỉ tại Thung Khe (Hòa Bình), hay còn gọi là dốc đá trắng, cũng là một trong những điểm check-in vô cùng hút khách. Trạm dừng nghỉ nằm trên một rẻo đất nhô ra giữa lưng chừng dốc. Ban đầu chỉ có một vài người dân lên đây dựng quán tạm bán trà, nước, vài món nông sản của địa phương, rồi dần dần khu vực này biến thành “chợ” tự phát với những dãy nhà tre nứa dựng chênh vênh trên miệng vực.

Anh Trường Sơn (một tài xế ở Hà Nội) luôn chọn Khe Thung làm điểm dừng chân cho khách nghỉ uống nước. Anh chia sẻ, dù biết đây là điểm dừng tự phát, nhưng tại đây có thể ngắm biển mây ùn ùn phía dưới, được hít hà mùi ngô nướng và ngắm trọn dòng xe đang lầm lũi leo dốc. Chiều theo mong muốn được check-in của khách, mỗi lần xe đến đây anh đều dừng lại.

Sở hữu vẻ đẹp hữu tình, hoang sơ hiếm có, quốc lộ 28B dài gần 70km nối liền giữa núi với biển, kết nối hai thành phố du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Thiết (Bình Thuận). Nắm bắt nhu cầu của khách du lịch, thời gian qua, nhiều hộ dân ở đây đã tự ý lấn chiếm, san ủi đất hồ thủy điện, đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng hàng loạt điểm dừng chân không phép.

Buổi sáng đầu tháng 1-2024, có mặt tại một trạm dừng chân “chui” được xây dựng chông chênh, nằm ngay bên bờ vực của đỉnh đèo Đại Ninh (Bình Thuận), vị trí được cho là đẹp nhất trên quốc lộ 28B, chúng tôi chứng kiến hàng chục xe du lịch nối đuôi nhau. Điểm dừng chân này đã nhiều lần bị chính quyền “tuýt còi” do xây dựng không phép, nhưng cơ sở này vẫn hoạt động vì lượng khách ghé rất đông. Tuy chủ cơ sở không thu tiền vé chụp ảnh check-in, nhưng du khách sẽ sử dụng các dịch vụ ăn uống, mua đặc sản của địa phương tại đây.

Cách điểm này vài trăm mét, một điểm dừng chân khác không có tên cũng được xây dựng ngay mép quốc lộ 28B. Để tạo cảm giác mạnh, cơ sở này cho đóng cọc sắt đâm thẳng xuống vực đèo rồi xây dựng hàng quán. Bất chấp chiếc sàn gỗ được đỡ bằng những cọc sắt chìa thẳng ra sườn đèo, nhìn xuống là bờ vực sâu hun hút, nhiều du khách vẫn thản nhiên ngồi uống cà phê, tạo dáng chụp hình.

“Sau quãng đường dài di chuyển, chúng tôi cũng muốn có chỗ để nghỉ ngơi. Vị trí đèo Đại Ninh có phong cảnh quá đẹp, mây núi phủ mờ, chẳng khác gì chốn tiên cảnh. Chỉ mong chính quyền, hộ kinh doanh quan tâm, xây dựng những điểm dừng chân đảm bảo an toàn để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của khách đường dài”, chị Thanh Nhàn (ngụ tại tỉnh Bình Dương) cho biết.

Là cung đường đèo ngắm hoa mai anh đào đẹp nhất tại Lâm Đồng nên những ngày qua, rất nhiều người dân địa phương, du khách ngang qua đèo Prenn đã dừng chân chụp ảnh.

Anh Nguyễn Văn Linh (người dân xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: “Nhiều khách dừng chân lại để ngắm, lưu lại những khoảnh khắc đẹp với mai anh đào, nhưng không phải du khách nào cũng có ý thức đảm bảo an toàn. Họ dừng xe tại bất cứ đâu hoặc băng qua đường thiếu quan sát, thậm chí có người đứng giữa đường để chụp ảnh”.

Cần sự vào cuộc của địa phương

Theo anh Nguyễn Cường, sau những ồn ào từ công trình ngắm cảnh Panorama xây dựng trái phép trên đèo Mã Pí Lèng khiến cảnh quan của khu vực bị phá vỡ, thì cũng phải nhìn nhận nhu cầu của du khách mong muốn được ngắm cảnh, được check-in ở nơi thiên nhiên hùng vĩ như Mã Pí Lèng là nhu cầu hoàn toàn chính đáng.

Một điểm dừng chân trên quốc lộ 28B (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) xây dựng cầu sắt lấn ra hồ thủy điện cho du khách check-in. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Là một tài xế có thâm niên chở khách du lịch, theo ông Lê Văn Thanh, việc hình thành các điểm dừng chân khu vực quốc lộ 28B là rất cần thiết, nhưng cơ quan chức năng cần quản lý, cấp phép để đảm bảo an toàn, cũng như đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và du khách.

Trong khi đó, đại diện UBND huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) thừa nhận, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai trái phép trên khu vực quốc lộ 28B là do công tác quản lý còn lơi lỏng. Hiện khu vực từ hồ thủy điện Bắc Bình kéo tới đỉnh đèo Đại Ninh đang có khoảng 10 điểm dừng chân xây dựng không phép, chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, hàng năm, nhất là vào mùa mưa bão, khu vực đèo Đại Ninh thường xuyên xảy ra sạt lở, nên việc tồn tại các điểm dừng chân chưa được cấp phép sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít du khách cũng tỏ ra lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm khi hầu hết các điểm dừng chân đều là tự phát. Đầu năm 2023, đèo Prenn bắt đầu được nâng cấp mở rộng. Sau gần một năm tạm thời đóng đèo để thi công, hiện toàn tuyến đèo đã mở cửa trở lại, cho phép các phương tiện (trừ xe tải) lưu thông hai chiều. Tuyến đường đèo được đưa vào phục vụ ngay trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 đã thu hút người dân địa phương và du khách đến tham quan, trải nghiệm, check-in.

Anh Tài Huy (người dân Đà Lạt) cho biết: “Cung đèo mở rộng tạo thuận lợi cho người đi đường, nhưng điều đặc biệt là đèo Prenn bây giờ đã có nhiều vị trí để du khách dừng chân ngắm cảnh, điều này sẽ giúp các phương tiện dừng đỗ trên đèo an toàn hơn”.

Những ngày đầu năm 2024, nhiệt độ ở khu vực miền núi phía Bắc xuống thấp, băng giá xuất hiện ở Lạng Sơn, Sa Pa (Lào Cai) đã thu hút rất đông du khách đổ về chụp ảnh, check-in. Những con đèo qua khu vực này ngày thường lác đác xe cộ, nay đông đúc tấp nập, một số đoạn xảy ra ùn ứ nghiêm trọng. Phòng CSGT tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng chốt trực tại chân đèo Ô Quy Hồ, cấm các phương tiện lên núi ngắm tuyết, những phương tiện chở khách đi check-in cũng được yêu cầu di chuyển xuống, nhiều ô tô bị trượt bánh, quay ngang đường tại chân dốc lên đèo Ô Quy Hồ (hướng từ thị xã Sa Pa đi Tam Đường). Tương tự, hàng ngàn người cũng đổ về đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) ngắm băng giá, nhiều cung đường lên đỉnh Mẫu Sơn xảy ra ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức phân luồng giao thông.

NHÓM PV