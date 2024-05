Chém chị ruột do mâu thuẫn đất đai, người đàn ông lãnh 8 năm tù

Bị cáo Huỳnh Văn Thành tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, năm 2021, do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản nên Thành thường xuyên chửi mắng cha mẹ và anh, chị, em trong gia đình. Vì vậy, cha mẹ Thành đã tách ở riêng phần nhà trên, còn vợ chồng Thành ở phần nhà sau.

Tháng 5-2023, cha của Thành bàn với những người con trong gia đình hùn tiền mua vật tư làm nhà tiền chế dọc hành lang để tránh mưa tạt vào trong.

Khoảng 9 giờ ngày 23-5-2023, khi nhóm thợ làm nhà tiền chế đến thi công thì bị Thành chửi và dùng dao "đe dọa" chém những người kêu thợ làm. Sau đó, Thành nhìn thấy chị ruột của mình là Huỳnh Thị Thu (sinh năm 1980) đứng trên hành lang gọi điện báo công an.

Thành chạy đến cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, vai, cổ và lưng của chị Thu, khiến chị gục xuống.

Thấy vậy, mẹ ruột Thành vào can ngăn thì bị Thành đạp té ngã. Thành chỉ dừng lại khi rất nhiều người vào can ngăn, đồng thời Thành lấy xe máy mang theo con dao đến Công an xã Bình Đông đầu thú.

Chị Thu được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị, với tỷ lệ thương tích 21%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thành đã phạm vào tội "Giết người". Do đó Thành phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Đối với hành vi Thành dùng chân đạp té ngã mẹ ruột của mình, do bà có đơn xin từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự hành vi này là có cơ sở.

NGỌC PHÚC