Chênh lệch giá mua và bán vàng trong ngày Vía Thần Tài lên hơn 1 triệu đồng/lượng

Sau khi giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng trong ngày hôm trước, giá vàng SJC trong ngày 31-1 (Mùng 10 tháng Giêng) được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên, thậm chí giảm giá mua nhưng tăng giá bán khiến chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên hơn 1 triệu đồng.

Ghi nhận tại TPHCM vào khoảng 15 giờ ngày 31-1, Công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 66,3 triệu đồng/lượng mua vào và 67,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng chiều bán ra so với cuối giờ chiều hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ báo giá vàng SJC ở mức 66,3 triệu đồng/lượng mua vào và 67,5 triệu đồng/lượng bán ra, giá mua vào được giữ nguyên nhưng giá bán ra tăng 200.000 đồng. Như vậy, chênh lệch giữa giá mua và giá bán của vàng SJC được nới rộng lên đến 1,2-1,4 triệu đồng/lượng.

Các loại vàng 4 số 9 khác không biến động nhiều. Cụ thể, giá vàng nhẫn 4 số 9 được Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) giao dịch ở mức 54,1 triệu đồng/lượng mua vào và 55,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 54,2 triệu đồng/lượng mua vào và 55,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán. Mức chênh lệch giá mua và giá bán vàng nhẫn 4 số 9 cũng được các doanh nghiệp kéo dãn lên 1 triệu đồng/lượng.

Với mức chênh lệch này, người mua vàng trong ngày Vía Thần Tài đã bị lỗ ngay hơn 1 triệu đồng/lượng nếu bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm ngày 30-1 giảm 4,6 USD xuống 1.922,9 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 31-1 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm khoảng 9 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York, xuống còn 1.913,8 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 53,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng 4 số 9 các thương hiệu khác khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới được điều chỉnh giảm nhẹ trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) trong 2 ngày tới. Việc các chuyên gia dự đoán cơ quan này sẽ chỉ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% sau đợt tăng lãi suất 0,5% gần đây khiến thị trường vàng ít biến động vì nhà đầu tư chờ đợi kết quả chính thức từ cuộc họp cũng như động thái của FED về thời điểm có thể cắt giảm lãi suất.