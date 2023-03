Chị em cùng tỏa sáng

Tháng 6-2022, do xảy ra xung đột ở Ukraine, gia đình Daria và Sofia sang Anh tị nạn. Mới đến London được 3 tháng, Daria 14 tuổi đã thi đỗ và nhận học bổng toàn phần 35.000 bảng Anh/năm (cho 5 năm học) của Trường The Purcell chuyên âm nhạc hàng đầu nước Anh. Còn Sofia 8 tuổi thi đỗ, nhận học bổng vào Trường Guildhall of Music and Drama.

Khi ra đi, gia đình chỉ mang theo được cây đàn violon của Daria. May mắn gia đình chủ nhà ở Anh có đàn piano nên hai chị em được học nhờ. Đỗ vào Trường Guildhall of Music and Drama, Sofia đã được thầy dạy trong trường tặng một cây đàn violon để tập luyện.

Là một nghiên cứu sinh về luật và định cư tại Ukraine vừa tròn 20 năm, chị Nguyễn Hương, mẹ của Daria và Sofia kể, khi các con còn nhỏ, chị chỉ nghĩ cho con học nhạc để phong phú tâm hồn và thư giãn trong cuộc sống, nhưng chính cô bé Daria lúc mới 3-4 tuổi đã chủ động xin mẹ cho học violon. Daria được nhận vào học violon khi chưa đầy 5 tuổi do khả năng cảm thụ âm nhạc tốt và bẩm sinh có đôi bàn tay rất dài, đủ để cầm đàn mà không cần đợi đủ lớn. Ở trường nhạc luôn có một cô giáo đệm piano cho Daria học violon. Cô bé đổi ý, muốn học piano, khiến mẹ phải ra điều kiện: “Con chỉ được học piano nếu vẫn tiếp tục học violon”. Thế là Daria học cả hai nhạc cụ, vì Sofia muốn giống chị.

Theo đuổi âm nhạc là con đường của gian truân và khổ luyện. Nếu ai không có tình yêu âm nhạc đủ lớn sẽ sớm bỏ cuộc. Người trong nghề khi nghe tiếng đàn của Daria vang lên từ các cuộc thi tài năng piano ở Ukraine, thường chủ động bày tỏ với mẹ cô bé: “Lâu lắm rồi tôi mới được nghe một học sinh đàn hay như vậy. Tiếng đàn đầy cảm xúc, thực sự chạm vào tim…”.

Daria sớm tham gia nhiều cuộc thi tài năng piano tại Ukraine. Sau ba lần liên tiếp nhận giải nhì, năm 2018 Daria đã giành giải nhất cuộc thi Tài năng piano tại Ukraine, nhóm 9 tuổi. Cô bé cũng thường xuyên được mời biểu diễn trong các lễ trao giải, mà ấn tượng nhất với Daria là lần biểu diễn tại Nhạc viện Tchaikovsky ở Kyiv.

Hai tháng trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine, tại giải Horowitz 2021 (một trong những cuộc thi piano uy tín của châu Âu cũng như thế giới), cô bé Sofia lúc ấy 7 tuổi, đã giành giải 6. Thứ hạng ấy đã đủ để cô giáo dạy nhạc người Ukraine cảm thấy vô cùng hãnh diện và cả trường âm nhạc của Sofia cùng ăn mừng sự kiện này. Đối với riêng người học và chơi piano chuyên nghiệp ở Ukraine, giành giải thưởng Horowitz là một vinh dự rất lớn.

Daria và Sofia đều mang quốc tịch Ukraine. Chị Nguyễn Hương nhớ lại, trước khi cho Sofia dự thi Horowitz 2021: “Cô giáo nói với tôi nên liên hệ về nước để xin một bản nhạc Việt cho con biểu diễn ở hạng mục bài thi tự chọn. Người quen giới thiệu tôi gặp nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, cũng là cố vấn cuộc thi V-Stellar. Phần thi đoạt giải của cháu có một bản nhạc Việt do nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc biên soạn. Tôi rất cảm động và trân trọng tình cảm của cô giáo dạy piano ở Kyiv của hai con. Cũng nhờ đưa hai con đi học nhạc, gặp nhiều chuyên gia âm nhạc nên tôi hiểu Ukraine đang làm rất tốt việc phổ cập âm nhạc cổ điển toàn dân qua việc đào tạo miễn phí cho trẻ nhỏ”.

Daria cũng vừa được Trường The Purcell chọn tham dự Festival Scotland từ 20 đến 23-3-2023. Em sẽ biểu diễn solo piano tại Nhà hát giao hưởng Hoàng gia Scotland vào cuối tháng 3 này. Đây là sự kiện âm nhạc lớn đầu tiên cô bé tham gia ở Anh. Vòng chung kết V-Stellar dành cho tài năng piano và hát tiếng Việt diễn ra tháng 7 năm nay tại London. Đây là sự kiện văn hóa ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.