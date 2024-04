Chi Pu, Châu Bùi, Huyền Baby, Binz được vinh danh tại Elle Beauty Awards 2024

Đông đảo nghệ sĩ, chuyên gia thời trang, làm đẹp có mặt tại Lễ trao giải ELLE Beauty Awards

Lễ trao giải ELLE Beauty Awards 2024 được tổ chức tại Tổng Lãnh sự Pháp (quận 1, TPHCM) vào chiều tối 4-4.

Từ năm 2010, giải thưởng ELLE Beauty Awards được biết đến như một lễ hội thường niên uy tín tôn vinh các nhân vật, nghệ sĩ, thương hiệu làm đẹp tốt nhất trong năm. Giải thưởng do Tạp chí Phái đẹp ELLE Việt Nam tổ chức.

Ban tổ chức đã trao Giải thưởng ELLE Beauty Awards 2024 hạng mục nhân vật cho 4 cá nhân nổi trội: ca sĩ - diễn viên Chi Pu nhận giải thưởng Best face of the year (Gương mặt của năm); Fashionista Châu Bùi nhận giải Best body of the year (Hình thể đẹp nhất năm); ca sĩ - doanh nhân Huyền Baby nhận giải Best hair of the year (Mái tóc đẹp nhất năm) và rapper Binz nhận giải Best looking Gentleman of the year.

Chi Pu

Châu Bùi

Huyền Baby

Binz

Các thương hiệu thời trang, làm đẹp được trao giải tại ELLE Beauty Awards 2024

Dịp này, trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra Triển lãm Her Story: Women in Art trưng bày 16 tác phẩm của các nữ họa sĩ Việt Nam.

Không gian trưng bày Triển lãm Her Story: Women in Art

TIỂU TÂN