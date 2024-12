Chỉ số giá tiêu dùng bình quân đã tăng 3,69%

Giá lương thực, thực phẩm là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản

Như vậy, so với tháng 12-2023, CPI tháng 11 tăng 2,65% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,77%. Bình quân 11 tháng năm 2024, CPI tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,7%, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Cũng trong tháng 11, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,0% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,3%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng ước đạt 4.487.300 tỷ đồng, chiếm 77,1% tổng mức và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm 2024 ước đạt 669.000 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 13,0% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2024 ước đạt 57.500 tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng mức và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước do các địa phương ngay từ đầu năm đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, tăng cường thu hút khách trong nước và quốc tế…

ANH PHƯƠNG