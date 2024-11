Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,33% so với tháng trước

Tổng cục Thống kê nhận định, tình hình diễn biến giá cả theo đúng quy luật

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2024 tăng 0,33% so với tháng trước. So với tháng 12-2023, CPI tháng 10 tăng 2,52% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,89%. Bình quân 10 tháng năm 2024, CPI tăng 3,78% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,69%.

Không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI, Tổng cục Thống kê cho biết thêm, chỉ số giá vàng tháng 10-2024 tăng 5,96% so với tháng trước; tăng 29,97% so với tháng 12-2023; tăng 38,88% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 10 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 27,48%. Chỉ số giá USD tháng 10-2024 tăng 0,7% so với tháng trước; tăng 2,41% so với tháng 12-2023; tăng 1,89% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 10 tháng năm 2024 tăng 5,1%.

Cũng theo cơ quan thống kê quốc gia, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 10-2024 ước tính tăng 4% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2024, IIP ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 0,5%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6%, đóng góp 8,3 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,3%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 7,2%, làm giảm 1,1 điểm phần trăm.

ANH PHƯƠNG