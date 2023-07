Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,45% so với tháng trước

Ngày 29-7, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2023 tăng 0,45% so với tháng trước. So với tháng 12-2022, CPI tháng 7 tăng 1,13% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,06%.

Giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt tăng khi nhu cầu tăng cao vào mùa hè, mùa du lịch là những nguyên nhân chính làm CPI nhích lên đáng kể.

Trong mức tăng 0,45% của CPI tháng 7-2023 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, chỉ 1 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,63% (làm CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm). Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,51% do thời tiết nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân tăng lên và giá bán lẻ điện bình quân tăng kể từ ngày 4-5-2023…

Riêng nhóm bưu chính viễn thông có CPI giảm 0,12% do điện thoại di động và cố định thế hệ cũ giảm.

Lạm phát cơ bản tháng 7-2023 tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 4,11% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,12%).