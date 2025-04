Chi tiết mức án phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 và lý do bác kháng cáo của SCB

Ngày 21-4, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm vụ án rửa tiền, lừa đảo trái phiếu và vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sơ thẩm tuyên án chung thân); 12 năm tù về tội "Rửa tiền"; 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tổng hợp với bản án giai đoạn 1 của vụ án (đã có hiệu lực pháp luật), buộc bị cáo Lan phải chấp hành hình phạt chung là "Tử hình".

Mức phạt cụ thể của các bị cáo còn lại có kháng cáo như sau:

I - Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

1. Trương Mỹ Lan: Tử hình

2. Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Công ty SPG): 15 năm tù

3. Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Acumen): 13 năm tù

II - Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

4. Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB): 17 năm tù (y án sơ thẩm).

5. Nguyễn Vũ Anh Thi (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Việt Nam): 7 năm tù

6. Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB): 10 năm tù (y án sơ thẩm).

III - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền:

7. Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB): 12 năm tù

IV - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

8. Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC): 3 năm tù

9. Hồ Bửu Phương (cựu chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Vạn Thịnh Phát): 8 năm 6 tháng tù

10. Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land): 6 năm tù

11. Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 4 năm tù

12. Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 9 tháng tù

13. Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 4 năm tù

14. Kwok Hakman Oliver (Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 3 năm 6 tháng tù

15. Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB Chi nhánh Sài Gòn): 3 năm tù

16. Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty SPG): 4 năm tù

17. Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 3 năm 3 tháng tù

18. Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4 năm 3 tháng tù

19. Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TPHCM (SETRA): 3 năm 6 tháng tù

20. Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 2 năm 3 tháng tù

21. Trần Đình Hưng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 4 năm tù

22. Huỳnh Phong Phú (cựu kế toán Công ty Quang Thuận): 2 năm 3 tháng tù

23. Vũ Quốc Tuấn (cựu giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 5 năm tù

24. Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu kế toán trưởng Công ty Sunny World): 2 năm 3 tháng tù

25. Lý Quốc Trung (Phó Tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2 năm tù

26. Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 1 năm 3 tháng tù

V - Tội rửa tiền:

- Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square): 1 năm tù (Không kháng cáo nhưng vẫn được xét giảm án)

- Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù (Rút kháng cáo về hình phạt, giữ kháng cáo về xử lý vật chứng)

- Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù (rút kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm)

- Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã): 2 năm 6 tháng tù (rút kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm).

Bác kháng cáo của Ngân hàng SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) kháng cáo yêu cầu ông Nguyễn Văn Liêm phải trả lại cho ngân hàng 1.000 tỷ đồng vì cho rằng số tiền mà bà Trương Mỹ Lan chuyển cho ông Liêm có nguồn gốc từ ngân hàng.

HĐXX nhận định rằng, quá trình điều tra, có đủ cơ sở chứng minh là khoản tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan đầu tư vào dự án của ông Nguyễn Văn Liêm trong dự án Khu đô thị phát triển An Phú tại phường An Phú, TP Thủ Đức do Công ty CP địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư có khoảng 20% là vốn góp Nhà nước. Điều này phù hợp với lời khai của các bị cáo liên quan như Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung..., là thực hiện việc chuyển nhượng dự án, chuyển tiền theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bản án sơ thẩm xác định ông Nguyễn Văn Liêm có nhận 1.000 tỷ đồng từ bị cáo Lan nên tuyên buộc ông Liêm phải trả lại cho bị cáo Lan số tiền này để khắc phục hậu quả trong toàn bộ vụ án và tiếp tục duy trì lệnh kê biên, ngăn chặn giao dịch đối với các tài sản là phù hợp, đảm bảo việc thi hành án. Do đó, kháng cáo của SCB về vấn đề này là không có căn cứ chấp nhận.