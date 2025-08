Chiếc móc khóa đầy ý nghĩa

Tại cuộc gặp mặt thân mật giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với các gương điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 diễn ra sáng 4-8, nhiều câu chuyện xúc động khiến đại biểu dự ở hội trường Bộ Công an rưng rưng.

Mô hình “móc khóa an ninh”

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bất ngờ khi được Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng (Công an tỉnh Quảng Trị) tặng một móc chìa khóa với nhiều ý nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương các gương điển hình tiên tiến của Công an nhân dân, trong đó có Lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở

Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh là Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng nổi tiếng với mô hình “móc khóa an ninh”, ghi số điện thoại của chủ tịch UBND xã, trưởng công an xã và trực ban công an xã. Qua 5 năm thực hiện, mô hình đã nhận được hàng chục ngàn cuộc gọi, tin nhắn phản ánh về an ninh trật tự, lừa đảo trên không gian mạng, thắc mắc về thủ tục hành chính, tin báo tố giác tội phạm... “Qua số điện thoại trên móc khóa, người dân thông báo địa bàn có người nguy kịch, trong khi bão lớn xe taxi không vào được, tôi đã dùng xe cá nhân cùng với đồng đội đưa người dân đi cấp cứu. Tới bệnh viện, bác sĩ nói, chỉ chậm ít phút nữa là không cứu được”, Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh kể lại những kỷ niệm từ chiếc móc khóa.

Câu chuyện của Thiếu tá Hoàng A Liền (Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu) khiến Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu xúc động bởi ý chí vươn lên hoàn cảnh để chạm tới ước mơ là chiến sĩ công an nhân dân của người con dân tộc Dao. Thiếu tá Hoàng A Liền cho biết, mình sinh ra trên dãy núi heo hút của tỉnh Lai Châu, nhà nghèo.

Trong 5 anh em thì chỉ có Liền biết chữ và được học hết phổ thông. “Thời đi học, tôi luôn có ước mơ được làm công an, vì xung quanh bản, tôi chứng kiến có rất nhiều gia đình tan nát vì ma túy, nhiều người chết do sốc ma túy. Học công an với ước mơ quay trở về bảo vệ bà con”, Thiếu tá Hoàng A Liền nói và cho biết, năm 2010, anh thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm về ma túy. Sau khi tốt nghiệp, Thiếu tá Hoàng A Liền bước vào một hành trình không hề dễ dàng khi tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp. “Cứ 2-3 giờ, lãnh đạo gọi là tôi lại đi xe máy lên đường. Những hôm mưa gió, tôi ôm theo khẩu súng và cứ đi trong màn đêm, có đêm đi hơn 200km. Trong quá trình chiến đấu, tôi không nghĩ là sẽ được công nhận danh hiệu này kia, được gặp Tổng Bí thư ở đây”, Thiếu tá Hoàng A Liền xúc động cho biết.

Mang bình yên, hạnh phúc cho người dân

Câu chuyện của Thượng tá Phạm Việt Ân (Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng) lại mang đến nhiều người một cảm xúc đặc biệt. Thượng tá Phạm Việt Ân có 18 năm công tác thì có 2 lần bị phơi nhiễm HIV trước sự tấn công của tội phạm ma túy. Từ đó, Thượng tá Phạm Việt Ân luôn luôn đặt câu hỏi cho mình trong đầu rằng, tại sao không ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác điều tra, trinh sát tội phạm ma túy. Từ đó, Thượng tá Phạm Việt Ân không ngừng nỗ lực, tự học công nghệ thông tin, trau dồi ngoại ngữ để hiện nay trở thành chuyên gia chống tội phạm trên không gian mạng.

Thượng tá Phạm Việt Ân kể, từ khi học lớp 6, bản thân đã chứng kiến những tính năng khác biệt của máy tính, và từ đó khiến anh tự tìm tòi, học công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Thượng tá Phạm Việt Ân được phân công nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, trong 18 năm công tác, chứng kiến nhiều trường hợp không kìm được nước mắt. Đó là hình ảnh người nông dân phải bán 5 con bò để trả khoản nợ 35 triệu đồng của con trai khi vay nặng lãi. Sau khi báo cáo lãnh đạo, chuyên án được tiến hành và áp dụng công nghệ để vẽ lên chân dung của các đối tượng. Chuyên án sau đó đã bắt được hơn 150 đối tượng về các hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”…

Còn Trung tá Phạm Thị Mậu (Đội Giáo viên văn hóa, Trường giáo dưỡng số 2, Cục Cảnh sát quản lý trại giam) mang lá thư của một học sinh lên hội trường đọc cho Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu nghe để thấy được niềm hạnh phúc của một người thầy khi chứng kiến “học sinh hư” sau 7 năm ra trường có được công việc ổn định. Bức thư có đoạn viết “Cô Mậu kính mến, hẳn cô sẽ ngạc nhiên khi nhận được lá thư này, những dòng chữ xa lạ. Cũng gần 7 năm rồi, có thể cô đã quên em, nhưng em vẫn nhớ tới cô bởi lòng biết ơn và kính trọng. 7 năm, cuộc sống của em đầy khó khăn và thử thách, cũng không ít cám dỗ đẩy em tới con đường tội lỗi, nhưng em đã vượt qua, đó cũng là một cách để em đền đáp công ơn của thầy cô”. Trung tá Phạm Thị Mậu cho biết, học sinh viết bức thư này không còn bố mẹ, em ở với chú và không nhận được sự quan tâm, chăm sóc, dẫn đến vi phạm pháp luật và bị đưa vào trường giáo dưỡng...

Trong các điển hình tiên tiến được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm dịp này, mỗi cán bộ, chiến sĩ là mỗi câu chuyện cảm động khác nhau, nhưng ở họ có điểm chung là cống hiến hết mình để mang lại bình yên, hạnh phúc cho người dân, đúng với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

ĐỖ TRUNG