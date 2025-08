Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các gương điển hình tiên tiến Công an nhân dân

Sáng 4-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các gương điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự buổi gặp mặt. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, các phong trào thi đua đã có những đóng góp rất quan trọng trong phát triển đất nước. Đặc biệt, lực lượng công an nhân dân đã phát huy truyền thống anh hùng, kết quả, thành tựu của phong trào thi đua yêu nước để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự; góp phần duy trì hòa bình, ổn định của đất nước, phục vụ cho đất nước phát triển, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tổng Bí thư cho biết, các điển hình là đại diện cho rất nhiều chiến công, thành tích, hành động đẹp trên tất cả các lĩnh vực của lực lượng công an nhân dân. Đây là dịp để đánh giá lại các kết quả của phong trào thi đua, hoàn toàn tự hào với những chiến công, thành tựu và trao đổi các kinh nghiệm, suy nghĩ, tình cảm, hành động. Từ đó, mọi người làm tốt hơn mọi công việc, đóng góp vào phong trào thi đua.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ những công việc thường ngày với trọng trách, vai trò của người chiến sĩ công an nhân dân, thể hiện bản lĩnh, tự hào, vượt khó, vượt khổ để mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Sau khi nghe những câu chuyện chia sẻ từ các điển hình tiên tiến, nhất là việc làm rõ hành vi thao túng thị trường chứng khoán mà Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại, thời điểm đó, Tổng Bí thư đang giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an nên biết rất rõ vụ án này.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang trao quà đến gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân, nguyên Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy trước đây) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tổng Bí thư nhắc lại, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu làm rõ tại sao thị trường chứng khoán lại tăng cao như vậy. Thời điểm đó, do ảnh hưởng của bệnh dịch nên tất cả các chỉ số kinh tế đều giảm sút rõ rệt, chỉ có một chỉ số duy nhất là chứng khoán tăng cao.

"Tăng cao là có những câu chuyện chứ không phải cái gì tăng cao cũng là tốt. Chúng tôi đặt câu hỏi tại sao lại vậy và trả lời là có dấu hiệu của thao túng thị trường chứng khoán. Dấu hiệu đó là dấu hiệu của vi phạm, của tội phạm và công an phải làm rõ. Muốn làm rõ được phải điều tra, xác minh, âm thầm, hệ thống, tính toán. Qua rà soát lại toàn bộ hệ thống, hoạt động kinh tế đã xác định những người, tổ chức, cá nhân đang thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán", Tổng Bí thư Tô Lâm nhớ lại.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương các điển hình tiên tiến là những công an ở cơ sở. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Tổng Bí thư, mỗi điển hình, mỗi hành vi đẹp, mỗi kết quả công tác của lực lượng, gợi cho chúng ta những suy nghĩ. Từ các cấp lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, từng người dân, từng các bác, các anh, các chị tham gia cùng với lực lượng công an ở cơ sở đã có nhiều hình ảnh, đóng góp cho lực lượng.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, hiện nay, tội phạm không từ thủ đoạn nào để lôi kéo, mua chuộc cán bộ, chiến sĩ. Nếu không vững vàng dễ rơi vào sa ngã. Khi dùng "viên đạn bọc đường" lôi kéo không được, chúng dùng đạn thật để tiêu diệt. Thậm chí khi cán bộ vượt qua được các thủ đoạn này và vẫn kiên cường, chúng tiếp tục dùng thủ đoạn khác (nói xấu, tung tin, chia rẽ...).

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tổng Bí thư chia sẻ khó khăn trên và đề nghị "phải tạo điều kiện môi trường cho các đồng chí làm việc tốt hơn, trưởng thành hơn, vững vàng hơn, tin tưởng hơn". Đây cũng là bài học từ những điển hình tiên tiến. Tổng Bí thư Tô Lâm thấy mừng vì đã có những hệ thống, chế độ, chính sách với những cán bộ và Bộ Công an đã làm rất tốt, gương mẫu về điều này.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm của lực lượng công an nhân dân. Mỗi người đều có 1 sáng kiến, hành động, đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của đất nước, đơn vị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước đó, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh (Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an) cho biết, những năm qua, từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý.

Trong đó có 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động...

ĐỖ TRUNG