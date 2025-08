Xem cảnh vệ Việt Nam bảo vệ yếu nhân khi bị tấn công bất ngờ

Tối 1-8, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có buổi tổng duyệt chương trình biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ.

Theo đó, chương trình chính thức trình diễn nghiệp vụ sẽ diễn ra từ 17 giờ đến 18 giờ, ngày 2-8 tại khu vực từ ngã tư Hàng Khay giao Đinh Tiên Hoàng tới Tượng đài Cảm Tử Quân, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Buổi trình diễn gồm các nội dung: Biểu diễn mô tô hộ tống, múa súng, biểu diễn các kỹ thuật cơ bản, võ thuật công an nhân dân, xử lý tình huống nghiệp vụ, biểu diễn khí công, tình huống bảo vệ yếu nhân, kỹ thuật sử dụng dây chiến thuật xử lý tình huống nghiệp vụ, diễu hành các phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Theo Bộ tư lệnh Cảnh vệ, biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ với tính chuyên nghiệp cao bậc nhất, gồm đội quân tinh nhuệ và những phương tiện hiện đại bậc nhất được sử dụng trong những nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Buổi trình diễn sẽ mang đến cho người xem những trải nghiệm chân thực nhất, giúp nhân dân hiểu sâu hơn, rõ hơn về công việc, thử thách và trách nhiệm cao cả, nặng nề của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong mọi thời điểm, trong các thời kỳ. Đồng thời, thể hiện sức mạnh, tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân dân.

>>> Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại tối 1-8 tại nội dung tình huống bảo vệ yếu nhân của các sĩ quan cảnh vệ:

Giả định đoàn xe hộ tống đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, các chiến sĩ cảnh vệ vừa điều khiển mô tô, ô tô vừa tham gia bảo vệ các nguyên thủ quốc gia

Lực lượng cảnh vệ luôn chủ động trong mọi tình huống để bảo vệ các nguyên thủ khi tới Việt Nam

Giả định Tổng thống X vẫy tay chào người dân khi đến Việt Nam, bất ngờ bị tấn công từ xa

Ngay lập tức, lực lượng cảnh vệ tiến hành che chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các nguyên thủ

Đồng thời, hướng dẫn, đưa các nguyên thủ trở về xe an toàn

Ngay sau đó, lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt các đối tượng tấn công đoàn xe

Để đảm bảo an toàn, cảnh sát đặc nhiệm tiếp tục dùng chó nghiệp vụ tiến hành rà soát các vật lạ trong khu vực

Buổi trình diễn nghiệp vụ thu hút hàng ngàn người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm

ĐỖ TRUNG