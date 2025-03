Chiếm mặt biển nuôi thủy sản

Thời gian qua, tại các vùng biển ven bờ của tỉnh Bình Thuận như huyện Tuy Phong, TP Phan Thiết, nhiều hộ dân, nhóm người ngang nhiên tổ chức khoanh vùng, chiếm mặt biển, rồi thả các cội chà, dựng lồng bè để nuôi thủy sản, khiến hoạt động khai thác của ngư dân bị cản trở và gây mất an ninh trật tự.

Chiếm mặt biển, cử người canh giữ

Ghi nhận tại vùng biển xã Chí Công, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận), nhiều diện tích mặt biển đã bị người dân dùng dây, cọc và các vật liệu khác để đánh dấu khu vực mà họ chiếm dụng. Sau khi khoanh vùng mặt biển, nhiều hộ, nhóm người đã thả các cội chà làm bằng các vật liệu như thùng nhựa, thùng xốp, vỏ xe… để tạo nơi trú ẩn cho sò lông sinh sống. Bên cạnh đó, một số hộ dân nơi đây còn dùng các loại thùng nhựa, cây gỗ… rồi xây dựng các bè nuôi trồng thủy sản trên biển.

“Sau khi chiếm dụng mặt biển, họ cử người canh giữ và đặt bảng cấm ngư dân không được khai thác hải sản tại khu vực này. Ngư dân địa phương, nhất là những người hành nghề lặn khi khai thác hải sản tại khu vực mặt biển bị chiếm đều bị các đối tượng lạ xua đuổi, ảnh hưởng rất lớn đến kế sinh nhai của người dân”, ông Hoàng Văn Tịnh (ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), chia sẻ.

Các hộ, nhóm ngang nhiên chiếm mặt biển để nuôi thủy sản tại Tuy Phong, Bình Thuận

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực mặt biển phường Mũi Né (TP Phan Thiết). Hàng chục cội chà và các lồng bè làm từ các vật liệu ảnh hưởng đến môi trường biển đã được nhiều hộ dân, nhóm người thả xuống vùng biển này khiến tàu thuyền, cũng như việc khai thác của ngư dân bị ảnh hưởng.

“Sau khi chiếm mặt biển, họ mua sò lông con rồi về thả xuống các cội chà, lồng bè để nuôi. Ngư dân chúng tôi bị cấm tới các khu vực mặt biển bị chiếm”, bà Ngọc Lan (ngụ phường Mũi Né), cho biết.

Nhiều ngư dân các vùng biển xã Chí Công và phường Mũi Né cho rằng, mặt biển bị phủ đầy các cội chà, lồng bè, dây thừng,… khiến nghề lặn của bà con bị ảnh hưởng và rất nguy hiểm.

“Có lần tôi lặn xuống biển để khai thác sò, ốc thì bị vướng vào sợi dây thừng bung ra từ các cội chà, lồng bè tự phát, vùng vẫy mãi mới thoát ra ngoài được. May mắn hôm đó tôi thoát ra kịp chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ngư dân Nguyễn Văn Bình (ngụ phường Mũi Né), nhớ lại.

Cần có biện pháp xử lý

Theo thống kê của Công an tỉnh Bình Thuận, khu vực biển xã Chí Công đến xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong) đã hình thành hơn 100 cụm nuôi thủy sản tự phát. Còn tại phường Mũi Né (TP Phan Thiết), hoạt động mua sò nhỏ về tự khoanh vùng, dựng các cội chà, bè thả nuôi và cử người canh giữ, không cho ngư dân khai thác cũng đang xảy ra phức tạp.

Trước tình hình trên, vừa qua, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Tuy Phong đã cùng các đơn vị liên quan vận động được 4 trường hợp tự nguyện tháo gỡ khoảng 80 cội chà. Tuy nhiên, ghi nhận đến thời điểm hiện tại, tình trạng hộ, nhóm chiếm mặt biển để nuôi trồng thủy sản vẫn còn diễn ra phổ biến, cản trở tàu thuyền và đe dọa tính mạng của ngư dân.

Với tình hình phức tạp nêu trên, ngư dân mong muốn ngành chức năng tỉnh Bình Thuận rà soát công tác quản lý nhà nước trong hoạt động nuôi biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, có biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm chiếm mặt biển. Đồng thời, ngành chức năng cần nhanh chóng hoàn thiện các quy hoạch, đề án nuôi biển, nhằm hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản hợp pháp trên biển, ổn định đời sống ngư dân, tránh gây phức tạp về an ninh trật tự.

NGUYỄN TIẾN