Chiều nay 9-4, nhiệt độ TPHCM cao nhất kể từ đầu năm

Cụ thể, nhiệt độ đo được trong lều khí tượng tại TPHCM chiều 9-4 là 38,4 độ C - lập kỷ lục kể từ đầu mùa nắng nóng và từ đầu năm 2024. Tuy nhiên, nhiệt độ đo bằng nhiệt kế đặt ngoài trời đã ghi nhận mức gần 45 độ C.

Còn theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 9-4, Nam bộ đã có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt diện rộng, tại Biên Hòa (Đồng Nai) 38,3 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 38 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,5 độ C; khu vực Tây Nguyên nắng nóng cục bộ.

Ngày 10 và 11-4, khu vực Nam bộ tiếp tục nắng nóng như ngày 9-4, độ ẩm tương đối phổ biến sẽ giảm sâu hơn (còn 45-50%). Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Không chỉ nắng nóng, hôm nay 9-4, triều cường ở phía Đông của Nam bộ đã có dấu hiệu xuất hiện. Mực nước quan trắc cao nhất ngày 9-4 tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được là 4,01m (vào lúc 2 giờ).

Dự báo, đợt triều cường này sẽ kết thúc vào ngày 13-4. Triều cường xuất hiện vào sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông của Nam bộ.

VĂN PHÚC