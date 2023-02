Chiêu thức "thổi giá" đấu thầu thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh

Theo kết luận thanh tra số 320/KL-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ký, về việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện "Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn" và các gói thầu mua sắm, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất do Sở GD-ĐT và các trường THPT làm chủ đầu tư thuộc Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, nêu rõ: giai đoạn 2017-2019, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng là hơn 250,5 tỷ đồng. Qua mua sắm tập trung 15 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng hơn 240,7 tỷ đồng. Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh tự mua sắm 2 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng hơn 9,7 tỷ đồng; năm 2020 đã triển khai đăng ký nhu cầu, đấu thầu, ký thỏa thuận khung 2 gói thầu nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không triển khai ký hợp đồng mua sắm.

Trong kỳ thanh tra, tổng số thiết bị máy chiếu và phụ kiện, máy tính xách tay, máy tính để bàn, âm ly đa năng, phần mềm, đồ chơi ngoài trời… đã mua sắm là 21.597 thiết bị, phụ kiện.

Trong đó, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Lam Hồng với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh trúng thầu thực hiện 6/17 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng là hơn 99 tỷ đồng.

Trong đó, tại gói thầu TB.12.2018, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh đăng ký mua 83 máy chiếu đa năng tích hợp bảng tương tác HPEC HC-388EXI và 83 máy tính xách tay Acer Travel mate P2410-G2-M, nhưng sau đó đã có sự tráo đổi phụ lục để lập hồ sơ mua sắm 112 máy chiếu đa năng tích hợp bảng tương tác HPEC HC-388EXI; gói thầu mua sắm 132 máy chiếu đa năng Sở GD-ĐT tổ chức mua sắm thiếu phần mềm (Smart E-Learning) so với tài sản được thẩm định giá.

Giá thiết bị đăng ký mua sắm, thẩm định giá, phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hợp đồng mua sắm 1.702 máy chiếu và 3.404 phụ kiện kèm theo (màn chiếu + vật tư lắp đặt), 969 âm ly đa năng, 660 đài cassette nhãn hiệu Hpec cao bất thường so với giá nhập khẩu (giá nhập khẩu một chiếc máy chiếu đa năng từ 6,8 - 8 triệu đồng, giá hợp đồng mua sắm 30,4 - 34,89 triệu đồng/chiếc…).

Quá trình thanh tra phát hiện có sai sót trong việc tổ chức mua sắm 132 máy chiếu đa năng tích hợp bảng tương tác HPEC HC-388EXI (thiếu bộ phần mềm Smart E-Learning), Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Lam Hồng đã khắc phục và tạm nộp số tiền 171,6 triệu đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Thời điểm này, Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà với tư cách là nhà thầu độc lập và liên danh trúng thầu thực hiện 5/17 gói thầu mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, loa, máy chiếu, phụ kiện kèm theo... với tổng giá trị hợp đồng hơn 77,7 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu TB.04.2018, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đăng ký mua sắm 634 bộ giải pháp giảng dạy với máy chiếu tích hợp tương tác HPEC HC-368XLI, nhưng sau đó đã có sự tráo đổi phụ lục để mua 634 máy chiếu đa năng kèm thiết bị tương tác NEC NP-MC371 XG. Gói thầu TB.09.2019, đăng ký mua sắm 470 máy chiếu đa năng tích hợp bảng tương tác thông minh HPEC HC-388EXI, nhưng đã có sự tráo đổi phụ lục để mua 470 máy chiếu đa năng tích hợp NEC NP-MC372 XG.

Riêng đối với gói thầu TB.08.2017, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh đăng ký mua sắm 60 máy chiếu đa năng HPEC HC-3356XL, nhưng thực tế Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh lập hồ sơ để mua sắm 60 máy chiếu đa năng NEC NP-MC371XG tích hợp tính năng tương tác. Giá thiết bị đăng ký mua sắm, thẩm định giá, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hợp đồng mua sắm 1.164 máy chiếu hãng NEC và 2.328 phụ kiện kèm theo (màn chiếu + vật tư lắp đặt) cao bất thường so với giá nhập khẩu (giá nhập khẩu một chiếc máy chiếu đa năng từ 8 - 9,2 triệu đồng/giá hợp đồng mua sắm từ 30,45 - 35 triệu đồng/chiếc).

Còn Công ty Cổ phần Vạn Xuân là nhà thầu liên danh thực hiện 2 gói thầu mua sắm máy chiếu, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy photocopy, phụ kiện kèm theo… với tổng giá trị hợp đồng là hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số TB.16.2019 Sở GD-ĐT đăng ký mua sắm 214 máy chiếu đa năng tích hợp bảng tương tác thông minh HPEC HC-388EXI, nhưng sau đó có sự tráo đổi phụ lục để mua sắm 214 máy chiếu đa năng tích hợp bảng tương tác thông minh NEC NP - MC382WG. Giá thiết bị đăng ký mua sắm, thẩm định giá, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hợp đồng mua sắm 214 máy chiếu NEC NP - MC382WG và 428 phụ kiện kèm theo (mà chiếu + vật tư lắp đặt) cao bất thường so với giá nhập khẩu. Giá nhập khẩu 1 máy chiếu NEC NP-MC382WG là 9,46 triệu đồng/giá hợp đồng mua sắm là 34,92 triệu đồng/chiếc.

Công ty TNHH Phát triển Hương Việt trúng 2 gói thầu cung cấp phần mềm: 1 gói thầu Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp mua sắm, 1 gói thầu mua sắm tập trung số TB 15.2019, tổng giá trị hợp đồng mua sắm phần mềm là hơn 10,4 tỷ đồng. Gói thầu TB 15.2019 ký thỏa thuận khung không đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu; hiệu quả sử dụng phần mềm không cao.

Đối với Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Phương Anh với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh, trúng thầu 3 gói thầu cung cấp thiết bị đồ chơi ngoài trời với tổng giá trị hơn 65,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số thiết bị thi công, lắp đặt không đúng thiết kế, thi công không đảm bảo quy cách; một số thiết bị xuống cấp, hư hỏng cần bảo dưỡng, thay thế để đảm bảo an toàn khi sử dụng…

Quá trình thanh tra phát hiện sai phạm, Đoàn thanh tra đã yêu cầu thay thế 350 bộ cầu thang của bộ cầu trượt liên hoàn, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh và Công ty CP Tư vấn công nghệ cao trúng thầu gói thầu TB 06.2018, giá trúng thầu hơn 10,8 tỷ đồng (phần hàng hóa do Sở GD-ĐT chủ đầu tư hơn 9,3 tỷ đồng). Quá trình thực hiện hợp đồng, phát sinh tình huống phải thay thế model thiết bị so với thỏa thuận khung, hợp đồng đã ký kết. Tuy vậy, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh không thương thảo lại giá và các rủi ro có thể xảy ra do việc cung cấp các thiết bị không giống như trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng 2 bên đã ký kết…

Theo kết luận thanh tra, đối với 15 gói thầu đăng ký mua sắm tập trung, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh là đơn vị lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh là bên mời thầu thực hiện toàn bộ quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết thỏa thuận khung và thông báo kết quả cho Sở GD-ĐT biết để mời đơn vị trúng thầu, thương thảo và ký hợp đồng mua sắm. Sở GD-ĐT tổ chức thực hiện hợp đồng và nghiệm thu bàn giao hàng hóa, thiết bị và thanh toán, thanh lý hợp đồng mua sắm theo quy định.

Tại kết luận thanh tra, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở GD-ĐT, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh và các tổ chức có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, có hình thức xử lý phù hợp với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm. Yêu cầu Sở GD-ĐT đôn đốc thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng từ Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Phương Anh và một số công ty khác.

UBND tỉnh tỉnh Hà Tĩnh cũng giao cho Đoàn thanh tra phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu, chuyển hồ sơ các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ, tài liệu vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định thẩm thẩm định giá sang Công an tỉnh để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.