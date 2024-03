Chiều tối nay, không khí lạnh tràn về miền Bắc

Sáng nay, 18-3, Hà Nội và hàng loạt nơi ở Đông Bắc bộ, khu vực Việt Bắc vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng mưa bụi, nồm ẩm diện rộng. Nhiệt độ Hà Nội sáng sớm nay từ 22-23 độ C, trời không lạnh. Đường sá ướt mưa, sương mù nhẹ.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã cảnh báo, vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Sáng nay, 18-3, không khí lạnh đã chớm ảnh hưởng đến các tỉnh ở biên giới phía Bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh).

Phố Hàm Long - Hà Nội sáng 18-3. Ảnh: VĂN PHÚC

Dự báo khoảng đêm nay 18-3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc ở mức nhẹ. Từ ngày mai 19-3, miền Bắc bắt đầu chuyển rét. Từ đêm 19-3, khu vực Bắc Trung bộ trời chuyển rét.

Theo cơ quan khí tượng, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Bắc Trung bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Từ chiều 19-3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Hôm nay, Nam bộ vẫn tiếp tục nắng nóng 34-36 độ C.

VĂN PHÚC