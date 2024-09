Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 150 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai

Ngày 15-9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định 984/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 150 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Lào Cai có trách nhiệm phân bổ cụ thể và sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đúng mục đích sử dụng, tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực; sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cùng với nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng; ngập sâu, lũ quét, sạt lở gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhân dân.

Theo báo cáo, tính đến 12 giờ ngày 14-9, toàn tỉnh có 256 người thiệt mạng, mất tích và bị thương. Toàn tỉnh có 12.364 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi…

Đến 12 giờ ngày 14-9, vẫn còn 88 thôn/21 xã bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông.

Lào Cai bị thiệt hại nặng về về sản xuất nông nghiệp; cơ sở hạ tầng; công trình thủy lợi…

Ước thiệt hại ban đầu trên 3.235 tỷ đồng.

PHAN THẢO