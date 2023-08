Chính thức sử dụng VNeID đối với hành khách đi máy bay nội địa

Đối với công dân Việt Nam, VNeID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân; đối với người nước ngoài, VNeID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý cảng, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không cập nhật chương trình, quy chế an ninh hàng không; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, bảo đảm an ninh, an toàn; báo cáo Cục Hàng không Việt Nam các vấn đề vượt thẩm quyền.