Chợ Bình Điền cung ứng hàng hóa dồi dào, giá ưu đãi

Ngày 19-7, Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền (gọi tắt chợ đầu mối Bình Điền) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung nhấn mạnh đến việc chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, giá tốt, cũng như công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,… đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm 2023.

Theo Sở Công thương TPHCM, chợ đầu mối Bình Điền là 1 trong 3 chợ đầu mối nông sản, thực phẩm lớn nhất TPHCM, với hơn 1.700 thương nhân kinh doanh tại 1.800 ô, vựa; 8 đơn vị dịch vụ bốc xếp, vệ sinh môi trường; cùng các dịch vụ khác với hơn 10.000 nhân viên, lao động thời vụ…

Hàng hóa cập chợ mỗi đêm khoảng 2.500 tấn (trái cây, hải sản, rau củ quả…), tương đương tổng trị giá hàng hóa giao dịch từ 150 - 200 tỷ đồng/ngày đêm, phục vụ nhu cầu tiêu thụ rộng lớn trên địa bàn TPHCM cũng như các tỉnh lân cận.

Nguồn hàng tại chợ phong phú, giá tốt… Chẳng hạn, xoài cát chu Tiền Giang cập chợ đêm 18 rạng sáng 19-7 có giá 15.000 đồng/kg; măng cụt Thái Lan 40.000 đồng/kg; thanh long (Long An, Phan Thiết) 10.000 đồng/kg; vải Bắc Giang 15.000 đồng/kg; tôm sú (Bạc Liêu, Bến Tre...) 110.000 đồng/kg; càng ghẹ Ninh Thuận 210.000 đồng/kg...

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho hay, chợ thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn (công an, ban an toàn thực phẩm…) nhằm duy trì hoạt động kinh doanh của thương nhân diễn ra ổn định.

Song song đó, chợ đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tuyên truyền đến thương nhân, người lao động chủ động phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt vào cao điểm cuối năm…

Ngoài những kết quả tích cực được ngành công thương và người tiêu dùng ghi nhận, thì hiện tại chợ đầu mối Bình Điền đang cần gỡ vướng gấp.

Cụ thể, ông Phan Thành Tân kiến nghị về tình trạng mua bán trái phép, lấn chiếm xung quanh tuyến đường Quản Trọng Linh gây mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông; việc phối hợp giữa chợ với cơ quan nhà nước chưa nhịp nhàng, do anh em làm doanh nghiệp không có nghiệp vụ chuyên môn nên chưa đạt được kết quả như mong muốn; công tác truy thu tiền thuê đất từ năm 2014 đến nay (theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực IV) chưa thực hiện được do một số tiểu thương chưa đồng thuận, dẫn đến khiếu nại đông người, gây mất an ninh trật tự…