Chợ cá đồng vùng biên mùa nước nổi

Tại khu vực biên giới và Đồng Tháp Mười, khi nước lũ tràn đồng, người dân tranh thủ đánh bắt, hái nhặt sản vật: cá linh, cá lóc, tép đồng, bông điên điển, bông súng… để cải thiện bữa ăn. Khi đánh bắt được nhiều sản vật, người dân còn đem đến các chợ bán để có thêm thu nhập.

Tại khu vực đầu nguồn sông Tiền (nơi giáp ranh hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang với nước bạn Campuchia), chợ biên giới Thường Phước được biết đến là "trung tâm phân phối cá đồng" lớn nhất khu vực. Vào mùa nước nổi, chợ này nhộn nhịp từ sáng đến chiều.

Khi mùa nước nổi về, các mặt hàng ở chợ này chủ yếu là thủy sản được ngư dân đánh bắt ở các cánh đồng ngập nước của khu vực đầu nguồn sông Tiền, ven đường biên giới thuộc các xã Thường Lạc, Thường Phước và các khu vực lân cận.

Thông thường, chợ mở bán vào khoảng 6 giờ 30, nhưng mùa này, người dân họp chợ sớm hơn do có nhiều sản vật thu hoạch từ cánh đồng nước nổi mang ra bán như: cá linh, cá sát, cá chạch, tép lóng, ốc lác, chuột đồng, bông súng, bông điên điển, rau muống, càng cua...

Trời vừa hừng sáng, hàng chục tiểu thương đã bày các sản vật vừa mua được từ người dân trong vùng. Từ những thau cá đồng tươi ngon đến các sạp rau với nhiều màu xanh, đỏ, vàng… được trưng bày đẹp mắt và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, còn có những thau cá nhỏ do các hộ gia đình đánh bắt, tự mang ra chợ bán.

Theo bà Ngô Thị Mỹ Uyên, tiểu thương có nhiều cá linh non, mùa này cá linh non ngon lắm, nấu lẩu, canh chua, kho lạt hết sẩy luôn. Các loại cá khác cũng tươi, ngon không kém phần, tất cả đều là sản vật thiên nhiên ban tặng cho người dân vùng này.

Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay nước lũ về sớm hơn mong đợi, đây cũng chính là thời điểm tôm, cá đồng dồi dào, hoạt động buôn bán nhộn nhịp hơn, nhờ vậy mà thu nhập cũng khá hơn ngày thường.

Bà Lê Kim Tuyền cho biết, hiện nay, giá cá linh non dao động 100.000 - 120.000 đồng/kg (tùy loại), nhiều người dân ở Thường Phước có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày nếu trúng đậm.

Bà Tuyền cho hay, họ đi chợ sớm để đón mua sản vật người dân đánh bắt đem ra bán, còn người dân đi chợ cũng tranh thủ để mua được đồ đồng tươi ngon cho bữa cơm gia đình. Bên cạnh đó, các nhà hàng, quán cũng tranh thủ để mua sản vật mùa nước nổi về chế biến những món dân dã đậm chất miền sông nước.

Ngoài ra, các loại cá khác như: cá chạch giá khoảng 250.000 đồng/kg; các sát, cá thiểu khoảng 150.000 đồng/kg, tép lóng 150.000 đồng/kg; ốc lác có giá 60.000 - 80.000 đồng/kg; chuột đồng khoảng 100.000 - 110.000 đồng/kg...

Theo các tiểu thương, giá cả các loại sản vật mùa nước nổi cũng chỉ tăng nhẹ so với ngày thường 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại. Còn giá rau màu không tăng.

Bên mớ rau muống xanh mướt, bà Lâm Thị Lý cho biết, vừa cắt lên từ chiều tối hôm trước để sáng nay mang ra chợ bán. Rau muống nước mọc tự nhiên theo con nước về non mơn mởn được bày bán cùng với bông điên điển, bông súng… như một bức tranh quê đậm chất Nam bộ.

Dù thu nhập từ bán rau chỉ 50.000 - 80.000 đồng/buổi chợ nhưng người dân ai nấy đều phấn khởi.

