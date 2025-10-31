Ảo vọng quyền lực trong thế giới mạng - Bài 3: Danh tiếng phải đi đôi với trách nhiệm

Không gian mạng hôm nay không chỉ là nơi giao tiếp hay chia sẻ thông tin, mà đã trở thành “sân khấu quyền lực” của những người có sức ảnh hưởng mà ở đó, nơi mỗi bài đăng, mỗi phát ngôn có thể tạo nên làn sóng tác động xã hội sâu rộng. Nhưng càng được nhiều người dõi theo, danh tiếng càng đòi hỏi trách nhiệm. Bởi quyền lực thực sự không nằm ở lượt thích hay lượng theo dõi, mà ở ý thức sử dụng sức ảnh hưởng để lan tỏa điều hay, tốt đẹp và có ích cho cộng đồng.

Trong thời đại mạng xã hội, hình ảnh cá nhân không còn là câu chuyện riêng của một người, mà đã trở thành “tài sản” chung - nơi công chúng đặt niềm tin và cảm xúc. Một KOL với hình ảnh tích cực, chuyên nghiệp có thể truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng sống đẹp, làm việc tốt, đặc biệt trong giới trẻ - nhóm dễ chịu tác động nhất từ mạng xã hội. Trái lại, một phát ngôn thiếu kiểm soát, một vụ việc thiếu chuẩn mực có thể khiến niềm tin sụp đổ trong chớp mắt. Danh tiếng khi ấy không còn là giá trị mà trở thành gánh nặng, để lại dư chấn tiêu cực cho cả cộng đồng.

Sáng 2-9-2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khoảnh khắc ca sĩ Mỹ Tâm trong tà áo dài trắng giản dị đặt tay lên ngực trái, cất giọng hát quốc ca giữa trời thu Hà Nội đã khiến hàng triệu người xúc động. Không cần chiêu trò hay lớp son phấn cầu kỳ, “họa mi tóc nâu” để giọng hát và cảm xúc lên tiếng. Hơn 25 năm gắn bó với sân khấu, cô chưa bao giờ dựa vào sự ồn ào để giữ ánh hào quang. Chính sự chuyên nghiệp, chuẩn mực và chân thành ấy đã làm nên một hình ảnh Mỹ Tâm đẹp, bền bỉ trong lòng công chúng. Giữ gìn hình ảnh cá nhân tích cực không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là bảo vệ niềm tin xã hội. Bởi khi hình ảnh của người có sức ảnh hưởng bị méo mó, hậu quả không chỉ dừng ở sự mất mát uy tín cá nhân mà còn kéo theo hệ lụy văn hóa, giá trị sống trong cộng đồng.

Hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm hát tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, sáng 2-9

Các nghệ sĩ tham gia diễu hành trên đường phố Hà Nội trong sự kiện A80

KOL trước hết là một công dân nên đều bình đẳng trước pháp luật. Gần đây, hàng loạt vụ việc vi phạm của các KOL trong lĩnh vực quảng cáo, kinh doanh và phát ngôn trực tuyến đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu chuẩn mực trong hành xử. Một trong những ví dụ điển hình là trường hợp của Hoàng Hường, người từng được biết đến với biệt danh “nữ hoàng livestream”. Tháng 10-2025, Hoàng Hường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vì “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Từ biểu tượng của sự năng động trên mạng xã hội, Hoàng Hường trở thành ví dụ điển hình cho sự đánh đổi giữa lợi ích cá nhân và trách nhiệm xã hội.

Pháp luật không là rào cản, mà là hàng rào bảo vệ công bằng và niềm tin. Khi KOL quảng cáo sai sự thật, kinh doanh hàng giả hoặc trốn thuế, hậu quả không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn làm xói mòn niềm tin vào trật tự xã hội. Do đó, cùng với sự nổi tiếng, KOL phải tự giác tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ pháp lý, từ việc kê khai thuế thu nhập, kiểm chứng thông tin quảng cáo cho đến bảo vệ bản quyền nội dung. Quan trọng hơn, họ cần công khai minh bạch các mối quan hệ tài chính với nhãn hàng để khẳng định tính liêm chính nghề nghiệp. Chỉ khi tôn trọng pháp luật, danh tiếng của KOL mới có nền tảng bền vững. Chỉ khi chịu trách nhiệm với hành động của mình, sức ảnh hưởng của KOL mới trở thành nguồn lực tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Sức mạnh của KOL không chỉ nằm ở khả năng tạo xu hướng mà còn ở việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, khi những lối sống lệch chuẩn, ngôn từ phản cảm hay hình ảnh phản văn hóa dễ dàng lan rộng, việc giữ gìn thuần phong mỹ tục trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhiều KOL đã chọn con đường đúng đắn - làm đẹp cho hình ảnh đất nước qua từng khuôn hình, từng câu chữ. Travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa, người rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc, đã mang đến cho công chúng những thước phim, câu chuyện đầy tự hào về lễ hội, con người, phong tục Việt Nam. Ở anh, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhiều KOL rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc, làm đẹp cho hình ảnh đất nước

Ngược lại, cũng có không ít trường hợp lại chọn sự nổi tiếng bằng chiêu trò phản cảm, bất chấp giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống. Với những trường hợp này, “nhiệt độ dư luận” tăng nhanh, nhưng giá trị xã hội lại giảm sút. Bởi vậy, việc giữ gìn thuần phong mỹ tục không bao giờ là lỗi thời, mà chính là “bộ lọc” cần thiết để người Việt hội nhập mà không hòa tan, lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa Việt trên không gian mạng.

Trong thế giới ảo, mọi phát ngôn đều để lại dấu vết thật. Danh tiếng có thể đến từ hàng ngàn lượt theo dõi, nhưng uy tín chỉ được khẳng định bằng trách nhiệm. KOL không chỉ là người sáng tạo nội dung, mà còn là người định hướng dư luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố niềm tin vào giá trị chân - thiện - mỹ. Khi danh tiếng đi cùng trách nhiệm, sức ảnh hưởng sẽ trở thành sức mạnh. Khi mỗi người có ảnh hưởng biết chọn lan tỏa điều tốt đẹp, đó chính là quyền lực thật sự trong thế giới mạng hôm nay.

Một "phòng tuyến" trên không gian mạng Không gian mạng ngày nay là một mặt trận mới của cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng, văn hóa và niềm tin. Khi tin giả, có nội dung độc hại, luận điệu xuyên tạc, sai trái len lỏi khắp nơi, mỗi KOL có trách nhiệm trở thành một "chiến sĩ thông tin", người góp phần giữ gìn sự trong sạch trên không gian số. Tuyên truyền sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh: cách thức quan trọng để vượt qua cạm bẫy Ngày 18-8-2025, Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) tổ chức, đã đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc hình thành Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance - DTA). Mạng lưới này quy tụ KOL, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và tổ chức xã hội nhằm kiến tạo môi trường số an toàn, minh bạch, nhân văn, một "phòng tuyến mềm" của niềm tin Việt Nam. Mới đây, ngày 24-10-2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có Công văn số 69-CV/BTGDVTU đề nghị định hướng, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có biểu hiện lệch chuẩn. Động thái này cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng môi trường văn hóa mạng lành mạnh, coi KOL là đối tượng đồng hành, chứ không đối kháng. Để phát huy vai trò "phòng tuyến số", các buổi đối thoại giữa cơ quan quản lý, chuyên gia văn hóa, cán bộ tuyên giáo và cộng đồng sáng tạo nội dung nên được tổ chức thường xuyên. Khi được lắng nghe, định hướng và đồng hành, các KOL sẽ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình, biến sức ảnh hưởng cá nhân thành nguồn năng lượng xã hội tích cực. KOL, với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên không gian mạng, không chỉ là việc xây dựng hình ảnh cá nhân mà còn là lực lượng định hình nhận thức, văn hóa và tư tưởng của xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Trách nhiệm của họ không dừng lại ở việc giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp mà còn bao gồm việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ thuần phong mỹ tục, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái. Chỉ khi ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, KOL mới thực sự trở thành những người tiên phong, góp phần xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, văn minh và củng cố niềm tin vào các giá trị tốt đẹp của xã hội Việt Nam.

