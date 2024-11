Chợ Dự án phim nhận được số lượng tham dự nhiều kỷ lục

Khai mạc Chợ Dự án tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024. Ảnh: ĐÀO ANH VŨ

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) Vi Kiến Thành cho biết, Chợ Dự án nhận được số dự án đăng ký kỷ lục gần 70 dự án đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự.

Ban tổ chức đã chọn 8 dự án nổi bật đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vào vòng thuyết trình gồm: Tôi muốn thuê hoài mãi mãi (Love Encoded) của đạo diễn Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên; Người khóc thuê (Tears for Hire) của đạo diễn Đỗ Hà; Memento Mori: Nước (Memento Mori: Water) của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ; The Hidden Legacy Blood Enigma - dự án hợp tác giữa Việt Nam và Argentina của đạo diễn Nestor Sanchez Sotelo; Red Lights Blue Angels của đạo diễn Afsana Mimi (Bangladesh); Rahma của đạo diễn Faysal Soysal (Thổ Nhĩ Kỳ); 7 Days of Monsoon của đạo diễn Honey Ahmad (Malaysia); Elephant of The Blinds của đạo diễn Ashish Madurwar (Ấn Độ).

Nhiều tác giả trẻ trong nước và quốc tế đã đến với Chợ Dự án

Dự án xuất sắc nhất sẽ được nhận giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 135 triệu đồng (tương ứng 5.000 Euro) do Đại sứ quán Pháp tài trợ. Dự án xuất sắc thứ hai sẽ nhận được giải thưởng của Ban Giám khảo (Jury Award). Giải thưởng danh dự nhằm khuyến khích và hỗ trợ các đạo diễn trẻ, triển vọng.

Chợ Dự án làm phim lần thứ 5 sẽ là nơi gặp gỡ và trải nghiệm của các nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch, những người có mong muốn giới thiệu dự án làm phim của họ với các nhà đầu tư, các chuyên gia trong ngành điện ảnh tại Việt Nam và trên thế giới thông qua các cuộc hội thảo, gặp gỡ và thuyết trình diễn ra trong thời gian của Chợ Dự án.

Hoạt động nhằm tạo nguồn dự án, kịch bản, khuyến khích các nhà làm phim trẻ của Việt Nam tiếp cận với các xu hướng sáng tác mới, đồng thời giao lưu với các đồng nghiệp quốc tế, tiếp cận với các nhà đầu tư tiềm năng, có cơ hội tham gia các LHP quốc tế lớn trong khu vực.

MAI AN